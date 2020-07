Heidelberg: Stadtnotizen 20.07.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Nachtbürgermeisterin/Nachtbürgermeister: Am 22. Juli stellen sich die Kandidaten per Livestream vor – Aufzeichnung der moderierten Präsentation im Karlstorbahnhof – Juryentscheidung am 24. Juli

Wer soll in Heidelberg Nachtbürgermeisterin oder Nachtbürgermeister werden? Das Zweier-Team Florian Schweikert und Hannes Diether sowie die Einzelbewerber Alexander Beck, Frank Henfler und Benjamin Punke stellen sich am Mittwoch, 22. Juli 2020, ab 18 Uhr per Livestream der Jury und der Öffentlichkeit vor. Präsentieren dürfen sie sich, weil sie bei der Online-Abstimmung vom 13. bis 17. Juli die meisten Stimmen erhalten haben. An der Abstimmung haben sich 8.454 Personen beteiligt, die ihrer Favoritin oder ihrem Favoriten jeweils eine Stimme geben konnten. Die Verwaltung prüft, ob sie von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch macht und sich bis zu zwei weitere Bewerberinnen und Bewerber per Livestream vorstellen dürfen. Der Livestream ist zu sehen unter www.heidelberg.de/buergeramt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten haben jeweils zehn Minuten Zeit, sich und ihre Ideen zu präsentieren. Die moderierte Präsentation findet im Karlstorbahnhof statt. Insgesamt waren für die Position 19 Bewerbungen eingegangen. Bei zwei der Bewerbungen wollen sich je zwei Interessentinnen/Interessenten die Position teilen. Die Fotos und kurzen Motivationsschreiben der Bewerberinnen und Bewerber sind auf der städtischen Homepage unter www.heidelberg.de/buergeramt zu finden sowie im Stadtblatt vom 8. Juli 2020.

In der Altstadt soll die Lärmsituation befriedet werden. „Konfliktmanagement“ ist deshalb die wichtigste Aufgabe des Nachtbürgermeisters. Er oder sie soll zwischen Anwohnerschaft, Feiernden, der Gastronomie und der Stadtverwaltung moderieren und Konflikte lösen. Die von der Stadt ausgeschriebene Position soll schnellstmöglich besetzt werden.

So geht es weiter:

Freitag, 24. Juli 2020: Die Jury gibt ihre Entscheidung bekannt, welche drei Bewerbungen sie als Empfehlung an den Gemeinderat weitergibt. Die Jury besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Gastro- und Nachtkulturszene, der Jugend- und Studierendenvertretungen sowie der Stadtgesellschaft.

Donnerstag, 8. Oktober 2020: Entscheidung des Gemeinderates: Aus den drei geeignetsten Bewerbungen wählt das Gremium in öffentlicher Sitzung die Nachtbürgermeisterin oder den Nachtbürgermeister aus.

Das Anforderungsprofil

Er oder sie sollte möglichst Erfahrung in der Nachtökonomie beziehungsweise Nacht- und Kreativkultur mitbringen. Wesentliche Erfolgsmerkmale sind eine hohe soziale Kompetenz, starke Präsenz in der Altstadt, Akzeptanz bei allen beteiligten Interessensgruppen sowie größtmögliche Unterstützung in der Verwaltung. Verwaltungsintern arbeiten das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, das Bürger- und Ordnungsamt und das Kulturamt eng zusammen. Die Nachtbürgermeisterin/der Nachtbürgermeister wird auf Honorarbasis in Anlehnung an die Entgeltgruppe 13 des öffentlichen Dienstes tätig sein.

Ziegelhausen: Schulbergweg ist noch bis Donnerstag, 23. Juli 2020, gesperrt – Umleitung führt über Friedhofsweg

Der Schulbergweg ist auf Höhe der Einmündung Karl-Christ-Straße voraussichtlich noch bis einschließlich Donnerstag, 23. Juli 2020, voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Diese verläuft über den Friedhofsweg. Der Grund für die verlängerte Sperrung ist der Bau eines neuen Wasserleitungsgraben. Die Bauarbeiten finden im Zuge der Gesamtwiederherstellung des Schulbergwegs statt. Diese haben im September 2019 begonnen und dauern voraussichtlich bis Ende September 2021.

Der weitere Zeitplan: Im September 2020 wird der Abschnitt zwischen der Schönauer Straße und der Einmündung Karl-Christ-Straße asphaltiert. Dafür muss dieser Bereich voraussichtlich drei weitere Tage gesperrt werden, kann danach aber endgültig in Betrieb gehen. Im Anschluss folgt der letzte Bauabschnitt des Schulbergwegs, der von der Karl-Christ-Straße bis zum Friedhofweg führt. Die Fertigstellung ist für September 2021 geplant.

Instrumenten- und Unterrichtsberatung der Musik- und Singschule Heidelberg

Weil der Tag der offenen Türen in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, hat die städtische Musik- und Singschule Heidelberg am Samstag, 25. und Sonntag, 26. Juli 2020, ein Beratungswochenende organisiert. Dort werden im Zeitraum von 10 bis 17 Uhr 15-minütige Einzelberatungen am Instrument angeboten. Kinder und Jugendliche können von einem Elternteil begleitet werden. Außerdem können maximal drei Termine mit drei verschiedenen Instrumenten gebucht werden. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich telefonisch unter der Anmeldehotline 06221 58-43541 (Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr).

An den Beratungstagen können folgende Instrumente ausprobiert werden: Blockflöte, Fagott, Horn, Klarinette, Oboe, Posaune, Querflöte, Saxofon, Trompete, Tuba, Violine, Viola, Gambe, Violoncello, Kontrabass, Akkordeon, Cembalo, Keyboard, Klavier, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Harfe, Popgesang, Schlagzeug, Percussion.

Informationen über die aktuellen freien Beratungsplätze und die Hygienemaßnahmen, die zu beachten sind, +gibt es auf der Homepage der Musik- und Singschule unter www.heidelberg.de/musikschule.