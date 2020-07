Neustadt: Kolpingskapelle Hambach – Zurück zur Live-Musik – Crowdfunding-Aktion

Neustadt an der Weinstraße – „Viele schaffen MEHR“ heißt die aktuelle Crowdfunding Aktion der VR-Bank, um lokale Vereine während der Coronazeit finanziell zu unterstützen.

Vielen Vereinen entfällt, durch alle abgesagten Veranstaltungen, ihre Haupteinnahmequelle, um anfallende Kosten zu decken.

Die Kolpingskapelle Hambach ruft auf: „Unterstützen Sie unseren Verein und spenden Sie über den offiziellen Link der VR-Bank.“

https://vrbank-suedpfalz.viele-schaffen-mehr.de/hambach-zurueck-zur-live-musik

Jede Spende an den Verein ab 10 € wird von der VR Bank um weitere 10 € erhöht.

Durch ehrenamtliches Engagement, viel Herzblut und tolle Musik, hat sich unser Verein zu einer festen Größe im Dorf entwickelt. Mit 3 Orchestern und der eigenen Musikschule liegt unser Fokus auf der Jugendarbeit und der Gemeinschaft in und um Hambach. Die große musikalische Bandbreite, motivierte und engagierte Dirigenten und eine qualifizierte Ausbildung durch unsere Dozenten bietet für jedes Alter etwas – herzliche Atmosphäre inbegriffen. Unsere über 70 aktiven Musiker in den Orchestern umrahmen immer wieder mit Spaß und Freude an der Musik viele Veranstaltungen in der Region und tragen zu einem lebendigen und abwechslungsreichen Dorfleben bei.