Einbruch in Mehrfamilienhaus

Homberg – Zwischen Samstagnachmittag (18.07.) und Sonntagnachmittag (19.07.) brachen Unbekannte in verschiedene Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Lessingstraße ein. Die Täter entwendeten diverse Elektrogeräte und hinterließen 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Blitzer gestohlen

Fulda – Unbekannte stahlen zwischen Montag (13.07.) und Freitag (17.07.) auf der B27 Höhe Marbach Nord das Geschwindigkeitsmessgerät einer Blitzeranlage. Die Täter hebelten das Gehäuse auf und entnahmen die Anlage im Wert von mehreren 10.000 Euro. Am Gehäuse entstand 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrug durch überhöhte Handwerkerrechnung

Petersberg – Am Donnerstagmorgen (16.07.) klingelten zwei unbekannte Männer bei einem 85-jährigen Petersberger und boten dem älteren Herren an, seine Dachrinne zu reparieren. Nach zwei Stunden Arbeit verlangten sie einen überhöhten Geldbetrag und setzte den Petersberger dabei derart unter Druck, dass dieser ihnen als Bezahlung zusätzlich Schmuck aushändigte. Die Männer waren mit einem weißen Lkw der Marke Peugeot unterwegs. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Diebstähle aus Autos

Neuhof/Büchenberg – Zwischen Freitagabend (17.07.) und Samstagmittag (18.07) stahlen Unbekannte in der Büchenberger Straße und in der Straße „An der Bleiche“ persönliche Wertsachen aus verschiedenen Autos. In der Büchenberger Straße drangen die Täter in einen schwarzen Golf Kombi ein, der in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses stand. Am zweiten Tatort gingen sie einen ebenfalls vor einem Haus geparkten silbernen Polo an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorraddiebstahl

Tann/Hundsbach – Zwischen dem 10. Und 12 Juli stahlen Unbekannte in der Straße „Herdathurm“ ein weiß-rotes Motorrad der Marke Yamaha. Die Enduro stand auf dem Außengelände eines landwirtschaftlichen Hofs und hatte einen Wert von circa 1700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Rohbau

Flieden/Rückers – Unbekannte brachen zwischen Samstag- (18.07.) und Sonntagabend (19.07.) in einen Rohbau in der Straße „Neue Straße“ ein. Die Täter beschädigten diverse Türen und flüchteten ohne Diebesgut. Sie hinterließen 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Krad

Alsfeld (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.20, gg. 16.00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße L 3073, zwischen Nieder-Gemünden und Elpenrod ein Verkehrsunfall mit einem Krad.

Ein 28 jähriger Kradfahrer aus Recke befuhr mit seinem Krad die Landstraße von Nieder-Gemünden in Fahrtrichtung Elpenrod. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor dieser die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und prallte gegen die Außenleitplanke. Der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber ins UNI Klinikum Gießen verlegt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000,–EUR.

Verkehrsunfall (Pkw gegen Motorrad)

Am heutigen Sonntag ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer auf der Landesstraße zwischen Ützhausen und Bad Salzschlirf. Zu dem Unfall kam es, als ein 44-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem Opel Meriva, der mit 3 Personen besetzt war, aus Richtung Ützhausen kommend nach links auf einen Parkplatz der gegenüberliegenden Straßenseite einbiegen wollte. Hierbei übersah er wohl aus Unachtsamkeit ein entgegenkommendes Motorrad und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurde der 48-jährige Motorradfahrer aus Schlitz schwer verletzt. An seiner 750er Honda entstand Totalschaden, ebenso an dem beteiligten Opel. Dessen Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000,-EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt, der Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn.