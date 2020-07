Handfester Streit auf dem Bürgersteig, Kriftel, Kapellenstraße, Samstag, 18.07.2020, 12:50 Uhr

(jn)Infolge eines handfesten Konfliktes in Kriftel hat die Polizei am Samstag mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Um kurz vor 13:00 Uhr waren mehrere Familienangehörige in der Kapellenstraße in Streit geraten, wobei ein 21-Jähriger seinen 11-jährigen Bruder leicht verletzt und auch seinen Vater angegriffen haben soll. Eine 48-jährige Autofahrerin wurde auf den Vorfall aufmerksam und versuchte sich als Schlichterin, woraufhin sich die Aggressionen des 21-Jährigen gegen den Pkw der Zeugin richteten. Er trat den Spiegel des Fahrzeugs ab und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Im weiteren Verlauf soll sich noch eine weitere, bislang unbekannte Person eingemischt haben. Den Angaben des 21-Jährigen folgend habe dieser Mann dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen.

Die Polizei in Hofheim übernimmt die Ermittlungen und bittet den gesuchten Mann sowie weitere Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Räderdiebe unterwegs, Schwalbach am Taunus, Westring, Frankenstraße, bis Sonntag, 19.07.2020

(jn)In Schwalbach waren am zurückliegenden Wochenende Auto-Räderdiebe unterwegs, die es auf zwei Fahrzeuge abgesehen hatten. Bereits in der Nacht zum Samstag machten sich die unbekannten Täter an einem Audi A7 zu schaffen, der auf einem Parkplatz im Westring abgestellt worden war. Letztendlich gelang es den Unbekannten jedoch nicht, die Räder zu lösen, so dass es bei einem Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro blieb. Zu einem zweiten ähnlichen Vorfall kam es dann in der Nacht zum Sonntag in der Frankenstraße. Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte ein Rad eines Mercedes gelöst und diesen samt Felge und Radschrauben entwendet. Die drei übrigen Räder verblieben am Fahrzeug. Der Wert der Beute dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Die Eschborner Polizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

Vandalismusschaden am Bahai-Tempel, Hofheim am Taunus, Langenhain, Eppsteiner Straße, Freitag, 17.07.2020, 21:00 Uhr bis Samstag, 18.07.2020, 15:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro haben unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag auf dem Gelände des Bahai-Tempels in Hofheim, Langenhain verursacht. Den Spuren am Tatort zufolge entfernten die Vandalen zunächst Begrenzungspfosten. Mit diesen beschädigten sie dann mehrere Schiefer-Bodenplatten und zerstörten Blumentöpfe.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Unbekannter Mann im Garten, Hofheim am Taunus, Sodener Straße, Montag, 20.07.2020, 03:51 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht hat sich ein Unbekannter im Garten eines Wohnhauses in Hofheim aufgehalten und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Um 03:51 Uhr war der Bewohner auf Geräusche in seinem Garten aufmerksam geworden, woraufhin er seinen Garten betrat und sich mit einem etwa 25 bis 30 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann mit einer großen Fahrradtasche auf dem Rücken konfrontiert sah. Dieser hatte augenscheinlich den Gartenzaun überwunden und das Grundstück über die Garage betreten. Derzeit ist der Grund des nächtlichen Besuches noch unklar. Als der Geschädigte den verdutzten Mann ansprach, flüchtete dieser unerkannt. Er soll sportlich gewesen sein, dunkelblonde kurze Haare gehabt und eine helles T-Shirt sowie eine kurze Jeanshose getragen haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Hofheimer Polizei verlief ohne Erfolg. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Hofheimer Polizei.

Shisha-Bar überprüft, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Sonntag, 19.07.2020, 00:00 Uhr bis 01:30 Uhr

(jn)Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag die Shisha-Bar in der Kapellenstraße in Flörsheim überprüft und neben Verstößen gegen die Corona-Verordnung auch weitere Verfehlungen festgestellt. Gegen Mitternacht betraten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Westhessen und der Hessischen Bereitschaftspolizei das Lokal, wobei sie auch von Mitarbeitern der Flörsheimer Feuerwehr unterstützt wurden. Im Verlauf der Kontrolle wurden mehrere Kilogramm unversteuerten Tabaks sichergestellt, woraufhin in Absprache mit Beamten des Zolls ein Steuerstrafverfahren eingeleitet wurde. Zudem musste die Feuerwehr diverse Brandschutzmängel feststellen, welche nun umgehend behoben werden müssen. Auch die Verfehlungen im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung zogen entsprechende Verfahren nach sich.

Nach Kollision überschlagen, Flörsheim am Main, Hauptstraße, Freitag, 17.07.2020, 11:30 Uhr

(jn)Am Freitagvormittag ist eine 47-jährige Opel-Fahrerin aus Raunheim in Flörsheim mit einem geparkten Opel zusammengestoßen, woraufhin sich ihr Fahrzeug überschlug und die 47-Jährige Verletzungen erlitt. Die Unfallverursacherin war gegen 11:30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Obermainstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 45 mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel kollidierte. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Wagen der 47-Jährigen und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Während die Fahrzeugführerin in einem Krankenhaus behandelt werden musste, wurden beide Opel abgeschleppt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.