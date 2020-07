Neustadt: Konzert „Mr. Jones“ findet am 28. Juli 2020 im Rahmen der „Sommernacht Träume“ statt

Neustadt an der Weinstraße – Da die Hambacher Kerwe Corona-bedingt abgesagt wurde, können die Konzerte nicht unter den letztjährigen Kerwebedingungen veranstaltet werden. Es greifen vor-coronische, „außerkerwisch“- übliche Lärmschutzverordnungen, die das Landesgesetz vorsieht.

In einer Krisensitzung mit Stadtratsmitgliedern, der Ortsvorsteherin von Hambach und Vorstand des Theater- und Kulturfördervereins konnten zumindest Teillösungen gefunden werden.

Die Veranstalter freuen sich, dass sie für „Mr. Jones“ in Hambach ein Ausweichquartier gefunden haben:

Das Konzert findet also wie gehabt am Dienstag, 28. Juli um 19 Uhr statt.

Ort: Weingut Müller-Kern, Andergasse 38 in 67434 Neustadt-Hambach

Es ist ein schöner, lauer Sommerabend und Mr. Jones trifft sich im alten Weingut mit ein paar Leuten. Man trinkt ein paar Gläser, redet über Gott und die Welt, lässt sich treiben und träumt ein wenig zu den Songs der Live-Band.

Bilder von weißen spanischen Sandstränden und feuerrot gekleideten Flamenco-Tänzerinnen machen die Runde.

Auch verstaubte alte Geschichten werden erzählt, bei denen man sich freut sie wieder zu hören und manchmal wird auch noch etwas Neues hinzugedichtet.

Mr. Jones, die Band für handgemachte Musik spielt sich regelmäßig in die Herzen seiner Zuhörer und wo der Platz es hergibt beginnt sicherlich schon jemand zu tanzen.

Freuen sie sich auf Songs von Buena Vista Social Club, Manu Chao, Santana, Traditionals, Bruno Mars, Sting u.v.m.

Eintritt: 18,- / 13,- erm.

Anmeldung und Reservierung unter info@theaterindekurve.de