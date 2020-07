Haßloch: Halbzeit beim Lesesommer 2020 – Bücherei zieht ein erstes Zwischenfazit

Haßloch – Der Lesesommer 2020 befindet sich trotz eines durch Corona veränderten Ablaufs in vollem Gange. Die inzwischen 13. Auflage der landesweiten Leseförderaktion ist am 22. Juni gestartet und läuft noch bis zum 22. August. Damit ist die Halbzeit erreicht. Anlass genug, um aus Sicht der Haßlocher Gemeindebücherei ein erstes Zwischenfazit zu ziehen.

Nach Mitteilung von Büchereileiterin Gabi Pfadt haben sich bislang 144 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren für den Lesesommer bei Haßlocher Gemeindebücherei angemeldet. „Wir sind glücklich, dass sich trotz der durch Corona fehlenden Werbung direkt an den Schulen bis jetzt schon so viele Schülerinnen und Schüler angemeldet haben und aktiv mitmachen“, freut sich Büchereileiterin Gabi Pfadt. Auch weiterhin sind Anmeldungen möglich. „Die Lesesommer-Clubklarte, die man zur Teilnahme braucht, gibt es kostenlos in der Bücherei und wird bis zum Ende der Aktion ausgestellt“, ergänzt der Erste Beigeordnete Tobias Meyer.

Nach vier von insgesamt knapp neun Wochen wurden bisher 671 Bücher im Rahmen des Lesesommers ausgeliehen. Jedes gelesene Buch kann durch die Teilnehmer im Nachgang bewertet und besprochen werden. Da bedingt durch Corona in diesem Jahr keine persönlichen Buchbesprechungen mit den Lesesommerpaten möglich sind, gibt es, wie bereits in der Vergangenheit, die Möglichkeit des Online-Buchtipps. 77 Mal wurde hiervon bis jetzt Gebrauch gemacht. Noch deutlich besser angenommen wird nach Mitteilung von Gabi Pfadt der Buchcheck. Eine entsprechende Vorlage wird den Eltern und Kindern bereits bei der Ausleihe mitgegeben. Hierbei kann das Buch schriftlich oder sogar mit einer Zeichnung bewertet werden. 235 Buchchecks wurden bereits abgegeben.

Durch die fehlenden Buchbesprechungen vor Ort verläuft der diesjährige Lesesommer in der Bücherei etwas ruhiger. „Es fehlt der Trubel der vergangenen Jahre, aber durch die geltenden Abstands- und Hygieneregeln wären die persönlichen Buchbesprechungen parallel zum laufenden Betrieb nicht machbar gewesen“, so Pfadt. Doch die ersten vier Wochen haben gezeigt, dass Kinder und Eltern den Lesesommer trotz leichter Änderungen gerne annehmen und dankbar für die Ferienaktion sind. „Im Frühjahr sah es zwischenzeitlich so aus, als könne der Lesesommer vor dem Hintergrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. Umso glücklicher sind wir, dass er so gut angelaufen ist“, sagt der Erste Beigeordnete Tobias Meyer.

In diesem Jahr reichen sogar schon zwei gelesene Bücher, um an der Verlosung zum Abschluss der Leseförderaktion teilzunehmen. Allerdings wird die Verlosung diesmal nicht im Rahmen eines großen Abschlussfestes in den Räumlichkeiten der Bücherei stattfinden können. Stattdessen werden die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler und Bierfestköngin Lena Roth als Glücksfeen in Erscheinung treten und die einzelnen Gewinnerinnen und Gewinner ziehen, die dann im Anschluss über Aushang in der Bücherei, über die Homepage der Gemeinde sowie über das Bürgerblatt bekannt gegeben werden. Wer mindestens zwei Bücher gelesen hat und an der Verlosung teilnehmen möchte, muss seine Lesesommer-Clubkarte bis spätestens zum 22. August 2020 (dem Ende des Lesesommers) in der Bücherei abgeben.