Haßloch: Fahrzeug brannte auf BAB 65

Haßloch – Die Feuerwehr Haßloch wurde am heutigen Montagmorgen, 20.07.2020, um 08:12 Uhr, zu einem PKW-Brand auf die Autobahn A65, in Richtung Ludwigshafen, gerufen. Laut Leitstelle solle sich die Einsatzstelle in der Baustelle befinden. Dass die Einsatzkräfte am Stauende auf die gesperrte Spur wechseln konnten, vereinfachte eine zügige Anfahrt.

An der Einsatzstelle, die sich direkt am Ende der Baustelle befand, stand ein Mercedes Vito in Vollbrand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch unverletzt verlasse!

Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz löschten mit zwei C-Rohren, den Brand in kurzer Zeit ab. Der Brand konnte auf das vorgefundenen Ausmaß begrenzt, der Totalverlust des Fahrzeugs aber nicht mehr verhindert werden.

Während der Löscharbeiten musste die rechte Fahrbahn voll gesperrt werden.

Die Feuerwehr Haßloch war mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war die Autobahnpolizei Ruchheim, sowie der Landesbetrieb Mobilität.