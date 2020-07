Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 20.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Autoreifen an zwei Autos zerstochen (Zeugenaufruf)

Neustadt/Weinstraße (ots) . In der Nacht von Sonntag (19.07.2020) auf Montag (20.07.2020) wurden in der Peter-Koch-Straße in Neustadt die Fahrzeugreifen von zwei geparkten Autos zerstochen. Noch unbekannte Täter stachen mit einem spitzen Gegenstand in die Reifen der genannten Fahrzeuge. Insgesamt wurden drei Reifen beschädigt. Eine Fahrzeugführerin bemerkte den beschädigten Reifen zunächst nicht und fuhr auf die Autobahn. Während der Fahrt platze der Reifen und nur durch Zufall kam es zu keinem Verkehrsunfall. Zeugen, die etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. zu melden.

Haßloch: Großeinsatz in einem Vergnügungspark

Haßloch (ots) – Am Sonntag, 19.07., gegen 17.00 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in einem Vergnügungspark südlich von Haßloch, nachdem der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen 20 bis 30 Personen gemeldet worden war, die dort aufeinander einschlagen sollen.

Es stellte sich heraus, dass eine 12-köpfige Familie im Alter von 4 bis 40 Jahren und eine 9-köpfige Familie im Alter von 1 bis 68 Jahren aus unterschiedlichen hessischen Landesteilen wegen Erziehungsfragen eines Kindes zunächst in verbalen Streit gerieten, der sich dann immer mehr auch in Handgreiflichkeiten steigerte und in den am Ende alle 21 Personen beteiligt waren.

Hierbei wurden von den Beteiligten 13 Personen leicht verletzt. 3 von ihnen wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden eingeleitet. Den Streithähnen wurde ein Platzverweis erteilt. Beide Familien wurden letztendlich getrennt durch die Polizei bis zur Autobahn begleitet, um ein weiteres Aufeinandertreffen zu verhindern. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren zwischen 4.500 und 5.000 Besucher im Vergnügungspark.

Es waren mehrere Funkstreifenwagen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und 3 Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Bad Dürkheim: Streitigkeiten auf Tankstellengelände enden in Körperverletzung

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.07.2020 gegen 06:30 Uhr wurde ein 44-Jähriger auf dem Gelände einer Tankstelle in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim beleidigt und verletzt. Beim Anstehen an der Kasse der Tankstelle kam es zu einem Streit mit einem 75-jährigen Tankstellenbesucher. Dieser beleidigte den 44-Jährigen, versperrte ihm den Weg zu seinem Fahrzeug und stieß ihm schließlich kräftig in den Rücken. Dadurch fiel er zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Als er sich in sein Cabrio setzte und losfahren wollte, kam ein 58-jähriger aus der Tankstelle und versuchte ihn über das geöffnete Fahrzeugverdeck zu greifen. Nachdem eine Tankstellenmitarbeiterin eingeschritten war, konnte er wegfahren und bei der Polizei eine Strafanzeige erstatten. Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Bad Dürkheim: Beleidung und Bedrohung auf Bahnhofsvorplatz

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.07.2020 gegen 20:00 Uhr wurde im Bereich der Grünanlage am Busbahnhof im Bad Dürkheim ein Passant von einem Mann mit freiem Oberkörper anpöbelt. Vor Ort konnte ein amtsbekannter 39-Jähriger angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Noch vor der Ankunft der Streifenbesatzung trank er eine mitgeführte Falsche Wodka, welche noch zu einem viertel Voll war, komplett leer. Der 25-jähirge Mitteiler wurde mit den Worten „Arschloch“, „Hurensohn“, „ich ficke dich“ und „ich hau dir die Rübe runter“ beleidigt und bedroht. Der 39-jährige stritt die ihm vorgeworfenen Taten ab. Er war stark alkoholisiert, verhielt sich verbal aggressiv und zeigte auffällige Stimmungsschwankungen. Ein Atemalkoholtest konnte er, trotz mehrfacher Versuche, nicht durchführen. Aufgrund der vorliegenden Eigen- und Fremdgefährdung wurde er in eine Klinik in Bad Dürkheim verbracht. Ermittlungen gegen den 39-Jährigen wegen Beleidigung und Bedrohung wurden aufgenommen.

Bad Dürkheim: Am Schlangenweiher Essen mit Gaskocher zubereitet

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.07.2020 konnte durch eine 50-jährige Mitteilerin, am Schlangenweiher im Eppental, ein Wohnmobil auf einem unbefestigten Weg festgestellt werden, dessen Insassen einen Bunsenbrenner angemacht hätten. Vor Ort konnte der 50-Jähirge Camper mit seinem Enkel angetroffen werden. Laut eigenen Angaben hätten die beiden dort nur kurz Rast und sich mit einem Campingkocher Essen warm gemacht. Zu einer Gefährdung durch das offene Feuer des Kochers kam es zu keinem Zeitpunkt. Nach dem Gespräch packten die Camper ihre Sachen und verließen die Örtlichkeit.