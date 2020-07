Neustadt: Ab August 2020 wieder Abendspaziergänge

Neustadt an der Weinstraße – Am 12. August 2020 um 18 Uhr ist es wieder so weit: Die Neustadter Abendspaziergänge der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH, welche in Kooperation mit der Bürgerstiftung Lebenswerte Stadt Neustadt an der Weinstraße stattfinden, werden wieder aufgenommen.

Der 13. Abendspaziergang startet mit einem an die Erfordernisse des Coronavirus angepassten Veranstaltungskonzept.

„Zum einen haben wir zum Schutz der teilnehmenden Personen und Unternehmen die Zahl der Gesamtteilnehmer auf 20 Personen reduziert. Zum anderen werden wir zur Einhaltung der Auflagen im Einzelhandel kleinere Gruppen bilden. Für die teilnehmenden Gäste und Bürger unserer Stadt bedeutet dies keinerlei Einschränkungen über die bereits bekannten Maßnahmen im Einzelhandel und der Gastronomie hinaus“, so Citymanager Steffen Günther (WEG).

Ticketreservierungen sind ab 29. Juli 2020, 8:30 Uhr telefonisch unter 06321/890092-0 möglich. Pro Person und Reservierung können maximal zwei Tickets erworben werden.