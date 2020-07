Mannheim: Patrick Glöckner ist neuer Trainer des SV Waldhof Mannheim

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim hat Patrick Glöckner als neuen Trainer verpflichtet. Der 43-jährige Fußballlehrer unterschrieb einen Kontrakt bei den Blau-Schwarzen und wird diese in die neue Drittligasaison führen.

Glöckner begann seine Trainerlaufbahn beim FSV Frankfurt, wo der ehemalige Bundesliga-Profi auch seine aktive Karriere beendet hatte. Nach Stationen im Nachwuchsbereich von Eintracht Frankfurt (U23 und U19), wurde er Co-Trainer unter Olaf Janßen beim FC St. Pauli und Viktoria Köln. In Köln trat er auch dessen Nachfolge und somit seine erste Position als Cheftrainer an, ehe er am 10. Spieltag der letzten Saison beim Chemnitzer FC übernahm.

„Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe hier beim SV Waldhof. Der Verein hat ein sehr großes Potential, das hat man in der vergangenen Saison deutlich gesehen. Jetzt gilt es für mich direkt in die Planungen für die neue Spielzeit einzusteigen. Wir haben gleich zu Beginn wichtige Aufgaben zu erledigen und wollen uns für den DFB-Pokal qualifizieren“, ist Patrick Glöckner schon voller Tatendrang.

„Patrick Glöckner war nach Bernhards Entscheidung unser absoluter Wunschkandidat. Es ist großartig, dass wir seine Verpflichtung nun in trockenen Tüchern haben. Er steht für einen sehr ansprechenden, modernen Spielstil und wir sind davon überzeugt, dass er die richtige Wahl für diese bedeutende Position ist. Gemeinsam werden wir nun weiter die Kaderplanungen vorantreiben und den Trainingsauftakt vorbereiten“, so der Sportliche Leiter Jochen Kientz.

Aufsichtsratsvorsitzender Christian Beetz ergänzt: „Es ist sehr positiv, dass wir auf dieser wichtigen Position nun Planungssicherheit haben. Mit Patrick Glöckner konnten wir einen Trainer verpflichten, der die Mannschaft weiterentwickeln wird. Der Aufsichtsrat hat dem Vorschlag von Jochen Kientz einstimmig zugestimmt.“