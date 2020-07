Haßloch: Großeinsatz in Vergnügungspark – 21 Beteiligte bei Schlägerei

Haßloch (ots) – Am Sonntag, 19.07.2020, gegen 17.00 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in einem Vergnügungspark südlich von Haßloch, nachdem der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen 20 bis 30 Personen gemeldet worden war, die dort aufeinander einschlagen sollen.

Es stellte sich heraus, dass eine 12-köpfige Familie im Alter von 4 bis 40 Jahren und eine 9-köpfige Familie im Alter von 1 bis 68 Jahren aus unterschiedlichen hessischen Landesteilen wegen Erziehungsfragen eines Kindes zunächst in verbalen Streit gerieten, der sich dann immer mehr auch in Handgreiflichkeiten steigerte und in den am Ende alle 21 Personen beteiligt waren.

Hierbei wurden von den Beteiligten 13 Personen leicht verletzt. 3 von ihnen wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden eingeleitet. Den Streithähnen wurde ein Platzverweis erteilt. Beide Familien wurden letztendlich getrennt durch die Polizei bis zur Autobahn begleitet, um ein weiteres Aufeinandertreffen zu verhindern. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren zwischen 4.500 und 5.000 Besucher im Vergnügungspark.

Es waren insgesamt 8 Funkstreifenwagen und 1 Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und 3 Rettungsfahrzeuge im Einsatz.