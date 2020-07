Polizei Eschwege

Wildunfälle

(ots) – Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 05:55 Uhr, eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt, die auf der B 249 zwischen Frieda und Schwebda unterwegs war. Das Reh wurde dabei tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

(ots) – Bereits um 04:35 Uhr kam es vergangene Nacht zu einem Unfall mit einem Reh, das zwischen Eschwege und Langenhain von dem Pkw eines 53-jährigen Eschwegers erfasst wurde.

Der Sachschaden wird mit ca. 1.800 EUR angegeben.

Diebstähle

(ots) – Ein grünes Mountainbike (Xtraxx) wurde zwischen dem 14.07.20, 18:00 Uhr und dem 16.07.20, 18:00 Uhr im Kastanienweg in Eschwege gestohlen, wie gestern angezeigt wurde. Das Rad war mit einem Drahtseilschloss gesichert auf dem dortigen Gartengelände abgestellt. Schaden: 165 EUR; Hinweise: 05651/9250.

(ots) – In Bad Sooden-Allendorf wurden in der Wahlhauser Straße zwei blaue Holzgartenstühle vom Balkon eines Mehrfamilienhauses entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 18.07.20, 23:30 Uhr und dem 19.07.20, 10:20 Uhr. Schaden: 20 EUR. Hinweise: 05651/9250.

(ots) – Eine Pumpen-Filter-Einheit der Marke “Bestway” wurde im Gossmannring in Waldkappel aus einem Garten entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 16.07.20, 18:00 Uhr und dem 18.07.20, 09:30 Uhr. Schaden: 45 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 12:00 Uhr fuhr heute Mittag eine 70-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw “Am Kirchplatz” in Witzenhausen aus einer Parklücke heraus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und einem Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

(ots) – Beim Abbiegen von der Schulzengasse in die Schusterstraße streifte heute Morgen, um 08:00 Uhr, ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf einen dort zur Verkehrsberuhigung aufgestellten Betonblumenkübel. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

(ots) – Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:40 Uhr, ein 61-Jähriger aus Großalmerode, der mit einem Wohnmobil auf der B 400 zwischen Breitau und Krauthausen unterwegs war. Das Reh erlag seinen Verletzungen; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

(ots) – Um 14:48 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 66-Jährige Pkw-Fahrerin aus Staufenberg die Landstraße in Netra in Richtung Rittmannshausen. Ihr entgegen kam eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau.

Nach deren Angaben geriet die 66-Jährige mit ihrem Auto plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn, worauf die 32-Jährige noch versuchte auszuweichen, was ihr aber nicht mehr gelang, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Pkw der 66-Jährigen kam dadurch von der Straße ab, fuhr einen Hang hoch und überschlug sich dadurch.

Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Neben den beiden Fahrzeugen wurde noch ein Zaun beschädigt.

Sachbeschädigung an Mähdrescher

(ots) – Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Sontra, nachdem während des Dreschens der Wintergerste, ein großer Stein in den Schneidetisch eines Mähdreschers gelangte und dadurch einen Schaden von ca. 1.500 EUR verursachte.

Da auf dem Feld in der Gemarkung von Mitterode, “In den Eichlieden”, derartige große Steine nicht vorhanden sind und der Stein direkt in der Feldfrucht abgelegt wurde, muss derzeit von einem vorsätzlichen Handeln ausgegangen werden. Der Vorfall ereignete sich am 18.07.20 um 19:40 Uhr.

Diebstahl von Baustelle

(ots) – Zwischen dem 16.07.20, 17:00 Uhr und dem 20.07.20, 06:30 Uhr drangen unbekannte Täter auf dem Gelände der Baustelle “Talbrücke Kulmrich” in der Gemarkung von Ulfen in einen Baucontainer ein, nachdem eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde.

Aus dem Container wurde ein WLAN-Router entwendet, vom Dach des Containers wurde ein Stromerzeuger für Kraftstrom gestohlen.

Schaden: 2.300 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter Drogeneinfluss

(ots) – Bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Parkplatz des Freibades in Großalmerode wurde gestern Abend, um 22:40 Uhr, ein 19-Jähriger aus Großalmerode angetroffen, der sich dort mit zwei weiteren Personen im Fahrzeug aufhielt.

Da der kontrollierenden Polizeistreife nach Öffnen der Fahrertür starker Marihuana-Geruch “entgegenströmte” und auch weitere Utensilien für den Konsum von Cannabis sprachen, wurde bei dem Fahrer des Fahrzeuges ein Test durchgeführt, der entsprechend positiv verlief. Bei dem 19-Jährigen erfolgte dann eine Blutentnahme, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

