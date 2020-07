Frankfurt-Hausen/Griesheim (ots)-(ne) – Eine 35-jährige Mutter ist Sonntagnachmittag 19.07.2020 während und nach einer Busfahrt, von einer unbekannten nordafrikanisch aussehenden Mutter und deren Begleiter, massiv rassistisch beleidigt worden. Die die volksverhetzenden Äußerungen bezogen sich auf die Hautfarbe der 35-Jährigen.

Gegen 15:00 Uhr bestieg die 35-jährige Frau mit ihrer 2-jährigen Tochter und ihrer 7-jährigen Nichte den Bus der Linie 34 an der Haltestelle Fischstein. Ihren mitgeführten Kinderwagen stellte sie in den mittleren Bereich des Busses, der dafür vorgesehen ist.

Im Laufe der Fahrt Richtung Griesheim stieg eine weitere junge Mutter mit Kinderwagen hinzu und parkte diesen ebenfalls in dem vorgesehenen Bereich.

Als weitere Fahrgäste diese Engstelle während der Fahrt passieren wollten, bat die 35-Jährige die andere Mutter ihren Kinderwagen etwas zurückzufahren.

Hierauf entbrannte eine Diskussion zwischen den beiden Frauen, in deren Verlauf die unbekannte Frau volksverhetzende Beleidigungen bezogen auf die Hautfarbe der 35-Jährigen aussprach.

Beide Frauen stiegen schließlich an der Haltestelle Mönchhofstraße aus. Hier beleidigte die Unbekannte in gleicher Manier weiter und bespuckte die 35-Jährige sogar. Jetzt entfernte sie sich für einen kurzen Moment, um wenige Augenblicke später mit einem männlichen Begleiter zurückzukehren.

Der Mann überzog die 35-Jährige mit den gleichen “rassistischen Hasstiraden”. Die 35-Jährige entgegnete nun die Polizei zu rufen, was beide Täter in die Flucht trieb.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

Frau: Ca. 30 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild, mollige Figur, dunkle lange Haare, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, hatte einen Kinderwagen dabei.

Mann: Ca. 35 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild, normale Figur, kurze dunkle Haare.

Hinweise nimmt das 16. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 – 755 11600 entgegen.

