Kaiserslautern: Handball-Jugendcamp vom 31. Juli bis 01. August 2020 in Dansenberg

Kaiserslautern – Gemeinsam mit seinem Hauptsponsor Layenberger Newtritionstyle veranstaltet die Handballabteilung des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg am 31.7. und 1.8.2020 das 1. GYMPER-YOUR.BEST.BUDDY! Handball-Jugendcamp.

Teilnehmen können handballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von 9-14 Jahren (E- bis C-Jugend). Auf dem Programm stehen Einzel-, Gruppen- und Mannschaftstraining mit den Dansenberger Drittligaspielern, die während den Trainingseinheiten (jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr) einige ihrer Tricks und Kniffe verraten werden. Konkret heißt das: Wurftraining mit Robin Egelhof und Jan Claussen, Spezialtraining für Torhüter mit Kevin Klier und für Kreisläufer mit Sebastian Bösing.

Auch der ehemalige TuS-Mannschaftskapitän Christopher Seitz, der seine Karriere beendet hat, ist mit von der Partie und zeigt wie auch schon im jungen Handballeralter das Abwehrverhalten verbessert werden kann. Der qualifizierte Dansenberger Trainerstab stellt für das zweitägige Jugendcamp ein attraktives Trainingsprogramm für alle Leistungsstärken zusammen.

An die Verpflegung wurde auch gedacht: zwei mal Mittagessen sowie Getränke und Obst sind inklusive. Der Camp-Preis für die beiden tage beträgt 35 Euro pro Person, TuS-Mitglieder zahlen 30 Euro pro Person.

Als besonderes Extra gibt es eine hochwertige Auswahl aus dem Sortiment GYMPER by Layenberger. Snacks ohne Reue, erfrischende Sportdrinks und vieles mehr – zusammen mit einem YOUR.BEST.BUDDY!-GYMPbag und einer GYMPbottle gratis.

Noch sind einige wenige Plätze frei. Deshalb schnell anmelden (mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Spielposition) für das 1. GYMPER-YOUR.BEST.BUDDY! Handball-Jugendcamp per Email an die TuS-Jugendleiterin Nicole Holstein: nicole.holstein@tus-dansenberg.de. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, den 23. Juli 2020.