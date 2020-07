Lingenfeld – Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

(ots) – Die Masche ist immer gleich: Vermeintliche Handwerker entdecken an Ihrem Haus und insbesondere am Dach einen Schaden. Sie bieten an, diesen direkt und kostengünstig zu reparieren. Das Ergebnis ist eine völlig überzogene Rechnung für die “Dienstleistungen”.

Die Polizei warnt vor diesen Betrügern, sogenannten “Dachhaien”. Gestern versuchten genau diese Dachhaie in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld ihre Masche anzuwenden. Ihr 32-jähriges Opfer reagierte jedoch vorbildlich und verwies die Männer von seinem Grundstück.

Sollten auch Sie unerwartet “Besuch” von derartigen Handwerkern erhalten, informieren Sie sofort die Polizei. Unter der Notrufnummer 110 sind wir rund um die Uhr für Sie da. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor kurzem in Leimersheim.

Einbruch in Vereinsheim

Wörth OT Maximiliansau (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 16.07.2020 auf den 17.07.2020 in ein Vereinsheim in Maximiliansau ein. Dort wurde lediglich ein Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht. Die Einbrecher verließen das Vereinsheim ohne Beute.

Reifenplatzer verursacht schweren Unfall

Leimersheim (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag auf der B 9, in Höhe des Parkplatzes Rheinaue. Um 13.12 Uhr befuhr ein Sattelzug die rechte Fahrspur der B 9 in nördlicher Richtung. In Höhe des Parkplatzes Rheinaue platzte dessen linker Vorderreifen und der 54-jährige Fahrer verlor hierdurch die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In Folge dessen fuhr der Sattelzug über die linke Fahrspur und kam in der Mittelleitplanke zum Stehen. Ein parallel zum Sattelzug fahrender PKW wurde hierbei berührt und über die Fahrbahn in Richtung Seitenstreifen geschleudert. An der dortigen Leitplanke kam der PKW zum Stehen.

Der 20-jährige PKW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund des starken Aufpralls des Sattelzugs auf die Mittelleitplanke wurde diese so stark beschädigt, dass sie auf die Gegenfahrbahn ragte. Die linke Fahrspur der Fahrbahn in südliche Richtung und die komplette Fahrbahn in nördlicher Richtung wurden daher für mehrere Stunden gesperrt.