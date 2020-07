Entlaufener Hund – Herrchen gesucht

Freimersheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 19.07.2020 meldete eine Passantin einen freilaufenden Hund in der Hauptstraße. Das friedliche Tier konnte durch die Beamten eingefangen werden.

Da der Hundehalter nicht ermittelt werden konnte, wurde das Tier in einem umliegenden Tierheim untergebracht.

Bei dem Hund handelt es sich um einen Jagdhund, welcher einen Maulkorb trug. Der Hundehalter wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 955-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall, ohne Führerschein unterwegs

Annweiler (ots) – Am 18.07.2020, gg. 20:31 Uhr, kam ein 21-ig jähriger aus dem Kreis SÜW auf der B48 zwischen Annweiler und Wernersberg mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hierbei verletzte er sich leicht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit nach dem Genuss

von berauschenden Mitteln.

Containeraufbrecher auf frischer Tat ertappt

Klingenmünster (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 19.07.2020 konnte ein Containeraufbrecher auf frischer Tat ertappt werden. Demnach konnte der Mann festgestellt werden, wie er sich mit einem Hammer und einer Art Meißel an dem Altschuh-Container in Klingenmünster zu schaffen machte.

Vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung, ein Alkohol-Test ergab 1,72 Promille, schaffte er es jedoch nicht das Schloss zu öffnen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mofa-Diebstahl

Edenkoben (ots) – In der Nacht vom 17.07. auf den 18.07.2020 entwendeten Unbekannte ein Mofa, welches in der Bahnhofstraße abgestellt war. Ein aufmerksamer Spaziergänger konnte die beiden unbekannten Täter jedoch bei der Tat stören, sodass diese die Flucht ergriffen.

Am Morgen des 18.07. meldete der Zeuge den Vorfall bei der Polizei.

Durch die Beamten konnte die 55-Jährige Geschädigte ermittelt und das Mofa an die glückliche Eigentümerin übergeben werden. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Seniorin bestohlen

Edenkoben (ots) – Am 17.07.2020 gegen 15:30 Uhr, kam es in der Weinstraße zum Diebstahl zum Nachteil einer 84-Jährigen aus dem Bereich der VG Edenkoben. Die Geschädigte wurde vermutlich beim Abheben eines Bargeldbetrages bei ihrer Bank durch die unbekannte Täterin beobachtet. Anschließend verwickelte die Täterin die Seniorin in ein Gespräch und begleitete sie auf ihrer Einkaufstour.

Als die Geschädigte ihren Rollator einen kurzen Moment unbeobachtet ließ, entwendete die Täterin ein Geldgeschenk für die Enkelin der Seniorin, welches im Rollator lag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. Eine genaue Personenbeschreibung der Täterin liegt nicht vor.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Impflingen (ots) – Am 18.07.2020, gg. 22:50 Uhr, wurde durch eine Zeugin mitgeteilt, dass an der Baustelle zur B38 bei Impflingen fünf Jugendliche ein Graffiti an den Brückenpfeiler sprühen würden. Beim Eintreffen der Streife konnte lediglich noch das frische Graffiti festgestellt werden. Die Täter waren bereits verschwunden.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Ohne gültige Fahrerlaubnis mit Pkw unterwegs

Göcklingen (ots) – Am 18.07.2020, gg. 15:47 Uhr, wurde in Göcklingen, K17, ein 37-ig jähriger Fahrer eines Pkw aus dem Kreis Heinsberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle ergab sich, dass der Führerschein aufgrund eines Fahrverbotes einzuziehen ist und der Fahrer entsprechend ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren war. Zur Vollstreckung des Fahrverbotes wurde die Fahrerlaubnis einbehalten. Eine Strafanzeige wird zur weiteren Würdigung der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Gas- mit Bremspedal vertauscht

Edenkoben (ots) – Weil eine 78-jährige Autofahrerin das Gas- mit dem Bremspedal vertauscht hatte, verursachte sie gestern Morgen (16.07.2020, 10.30 Uhr) in der Weinstraße einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstand.

Beim Ausparken beschädigte sie die Fassade eines Anwesens sowie ein geparktes Fahrzeug.

Ihr Auto wurde so stark demoliert, dass es abgeschleppt werden musste.