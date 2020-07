Landau: Die Polizei-News

Ottersheim: Traktor bei Unfall umgekippt (Siehe Foto)

Ottersheim bei Landau (ots) – Am Samstagabend 18.07.2020 kam es in Ottersheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 110.000 Euro und drei schwer verletzten Personen. Um 18.55 Uhr befuhren ein Traktor und ein VW Golf, der mit zwei Personen besetzt war, in dieser Reihenfolge die L 509 an der Ortsausfahrt Ottersheim, in Fahrtrichtung Knittelsheim. An der Einmündung zur Riethstraße wollte der 40-jährige Traktor-Fahrer links in diese einbiegen.

Kurz darauf setzte der 54-jährige Golf-Fahrer zum Überholen des Traktors an und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Traktor auf die rechte Seite umgekippt.

Der 40-jährige Traktor-Fahrer wurde hierdurch in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Alle drei Beteiligte wurden schwer verletzt. Die beiden Fahrzeugführer mussten aufgrund ihrer Verletzungen jeweils mit einem Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen geflogen werden. Die 52-jährige Beifahrerin im VW-Golf wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L 509 wurde in dem Bereich für 1,5 Stunden voll gesperrt.

Trunkenheitsfahrt – Möglicherweise Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Am 19.07.2020, gg. 02:15 Uhr, fiel einer Polizeistreife in Landau, Queichheimer Straße, Richtung Offenbach, ein Pkw auf, der auffällige “Schlangenlinien” fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 35-jährigen Landauer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille. An dem Pkw konnten frische Unfallspuren festgestellt werden, die bislang keiner Unfallstelle zugeordnet werden können.

Zeugen oder Geschädigte eines Unfalles, bei welchem unter Umständen Teile des Verursachers zurückblieben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Landau (ots) – Am 18.07.2020, zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr, hatte ein Landauer seinen Pkw in der Hartmannstraße in Landau zum Parken abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Zeugen wurde beobachtet, wie ein zweiter Pkw an dem geparkten Pkw einen Schaden verursachte und anschließend die Unfallstelle verließ, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der aufmerksame Zeuge hinterließ an dem geschädigten Pkw einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers. Seine Personalien hinterließ der Zeuge nicht.

Zur Klärung des genaueren Unfallhergangs wäre der Zeugen, der die Tat beobachtet hatte und Hinweise zum Fahrer geben könnte erforderlich und wird gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Elektro Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Landau (ots) – Am 18.07.2020, gg. 08:37 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Electro Scooter in der Waffenstraße in Landau auf, da an diesem kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Beleidigung und Körperverletzung – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 17.07.2020 zwischen 17:50-18 Uhr kam es in der Ostbahnstraße, zu einem Vorfall zwischen mehreren männlichen Person. Zwei Personen beleidigten aus einem vorbeifahren Pkw heraus eine dritte Person. Als der beleidigte Mann die Straßenseite gewechselt hatte, sei eine der beleidigenden Personen aus dem Pkw ausgestiegen und habe mit dem Beleidigten eine “Schlägerei” begonnen.

Die beiden beteiligten Personen zogen sich hierbei Verletzungen zu. Der abgestellte Pkw der beleidigenden Partei wurde im Verlauf der “Schlägerei” beschädigt. Durch Passanten konnten die beiden Kontrahenten getrennt werden. Die Parteien sind sich bekannt.

Da die Sachverhaltsschilderungen voneinander abweichen, werden Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Fahrraddiebstahl

Landau (ots) – Am 17.07.2020 gg. 09:30 Uhr, befand sich die Geschädigte in der Xylanderstraße in Landau. Aus einem Büro heraus konnte sie beobachten, wie sich eine männliche Person an ihrem gegenüber der Polizei abgestellten und mit einem Schloss gesicherten Fahrrad zu schaffen machte und schließlich mit dem Fahrrad in Richtung Weissenburger Straße davonfuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Elektro Scooter Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung gefahren

Landau (ots) – Am 17.07.2020 gg. 09:25 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Electro Scooter in der Hainbachstraße in Landau auf, da an diesem kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war.

Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus zeigte der Fahrer Anzeichen, die auf einen Betäubungsmittelmissbrauch schließen ließen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.