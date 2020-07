Stutensee-Spöck – Baustellenabsperrung auf Straßenbahngleise geworfen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am späten Freitagabend in

Stutensee-Spöck eine Baustellenabsperrung auf die Straßenbahngleise geworfen.

Passanten entfernten das Hindernis jedoch glücklicherweise kurz darauf wieder,

so dass es zu keinem Unfall kam.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Kleinwagen kurz vor 22:30 Uhr die

Heinrich-Heine Straße in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe der

Straßenbahnhaltestelle „Hochhaus“ hielt der Wagen an und der Beifahrer stieg

aus. Dieser hob anschließend eine Plastikabsperrung mitsamt Leuchten einer

nahegelegenen Baustelle aus ihrer Halterung und warf diese unter lautem Gegröle

auf die angrenzenden Straßenbahnschienen. Danach stieg der Beifahrer wieder in

den Kleinwagen, der schließlich davonfuhr.

Ein Anwohner hatte das Geschehen beobachtet, eilte dKarlsruhe-Durlach – Zeugenaufruf zu vermeintlicher

Beleidigung nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, um 14.51 Uhr kam es in KA-Durlach in der

Gymnasiumstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine nach rechts in die

Badener Straße abbiegende Straßenbahn einen Pkw streifte. Der Straßenbahnfahrer

bemerkte den Vorfall offensichtlich jedoch nicht und fuhr weiter. Ein Mitfahrer

im beschädigten Pkw und ein Zeuge verfolgten die Straßenbahn und konnten sie

beim nächsten Halt (Badener Straße 3, vor dem Jobcenter) einholen und den

Straßenbahnfahrer über den Vorfall informieren. Der Mitfahrer im Pkw war

offenbar noch so aufgebracht, dass es zu Beleidigungen gegenüber dem

Straßenbahnfahrer gekommen sein soll. Hierzu werden nun Fahrgäste in der Bahn

gesucht, welche Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich

bei der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Tel.-Nr.

0721/944840 zu meldem.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr aufgenommen.

Karlsruhe – Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Freitagabend eine 38-jährige

Radfahrerin, als sie an einer Kreuzung in Karlsruhe von einem linksabbiegenden

Auto erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 23-jährige

Fahrerin eines Seats gegen 19:30 Uhr die Moltkestraße in westlicher Richtung. An

der Einmündung der Felix-Mottl-Straße wollte sie nach links in diese einbiegen.

Offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie dabei die entgegenkommende

38-jährige Fahrradfahrerin. In der Folge wurde die Radfahrerin frontal vom Seat

erfasst und stürzte zunächst mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos

und anschließend zu Boden. Hierdurch erlitt die 38-Jährige schwere Verletzungen.

Einen Helm trug sie nicht.

Karlsruhe-Durlach – Zeugenaufruf zu vermeintlicher

Beleidigung nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, um 14.51 Uhr kam es in KA-Durlach in der

Gymnasiumstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine nach rechts in die

Badener Straße abbiegende Straßenbahn einen Pkw streifte. Der Straßenbahnfahrer

bemerkte den Vorfall offensichtlich jedoch nicht und fuhr weiter. Ein Mitfahrer

im beschädigten Pkw und ein Zeuge verfolgten die Straßenbahn und konnten sie

beim nächsten Halt (Badener Straße 3, vor dem Jobcenter) einholen und den

Straßenbahnfahrer über den Vorfall informieren. Der Mitfahrer im Pkw war

offenbar noch so aufgebracht, dass es zu Beleidigungen gegenüber dem

Straßenbahnfahrer gekommen sein soll. Hierzu werden nun Fahrgäste in der Bahn

gesucht, welche Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich

bei der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Tel.-Nr.

0721/944840 zu meldem.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Radfahrerin zunächst vor Ort und

brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Auto der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Karlsruhe-Durlach – Zeugenaufruf zu vermeintlicher Beleidigung nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, um 14.51 Uhr kam es in KA-Durlach in der

Gymnasiumstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine nach rechts in die

Badener Straße abbiegende Straßenbahn einen Pkw streifte. Der Straßenbahnfahrer

bemerkte den Vorfall offensichtlich jedoch nicht und fuhr weiter. Ein Mitfahrer

im beschädigten Pkw und ein Zeuge verfolgten die Straßenbahn und konnten sie

beim nächsten Halt (Badener Straße 3, vor dem Jobcenter) einholen und den

Straßenbahnfahrer über den Vorfall informieren. Der Mitfahrer im Pkw war

offenbar noch so aufgebracht, dass es zu Beleidigungen gegenüber dem

Straßenbahnfahrer gekommen sein soll. Hierzu werden nun Fahrgäste in der Bahn

gesucht, welche Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich

bei der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Tel.-Nr.

0721/944840 zu meldem.