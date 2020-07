Mannheim-Seckenheim / BAB 656: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Pressemitteilung Nr.2

Mannheim-Seckenheim / BAB 656 (ots) – Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr

der Motorradfahrer die BAB 656 von Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Mannheim.

Im dortigen Baustellenbereich (einspuriger Verkehr) erkannte er aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit zu spät, dass das Fahrzeug vor ihm, ein Opel Astra,

verkehrsbedingt bis zum Stillstand hatte abbremsen müssen. Trotz einer

Vollbremsung kam der 53-jährige Fahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und

kollidierte mit dem PKW. Durch den Aufprall erlitt er mehrere Brüche die

stationär in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Eine Lebensgefahr

bestand nicht. Der 36-jährige Autofahrer erlitt keine Verletzungen. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die

Fahrtrichtung Mannheim für eine halbe Stunde voll gesperrt, wodurch es zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Unfallaufnahme und weitere Bearbeitung

erfolgt durch den Verkehrsdienst Mannheim, Autobahnrevier Seckenheim.

Mannheim-Seckenheim / BAB 656: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Pressemitteilung Nr.1

Mannheim-Seckenheim / BAB 656 (ots) – Gegen kurz vor 15.00 Uhr kam es auf der

BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe der Anschlussstelle

Mannheim-Seckenheim, zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein Krad und ein Pkw

beteiligt waren. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befinden sich im Einsatz.

Nach ersten Informationen wurde der Kradfahrer bei dem Unfall schwer verletzt.

Nähere Informationen zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt. Aufgrund der

Verletzungen des Kradfahrers kommt es momentan zum Einsatz eines

Rettungshubschraubers. Die BAB 656 ist in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt.

Es hat sich bereits ein größerer Rückstau gebildet. Ortskundige

Verkehrsteilnehmer werden geben die BAB 656 in Richtung Mannheim zu umfahren.