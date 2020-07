Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Vermisster aus Mühlheim tot aufgefunden – Mühlheim/Maintal

Der seit Dienstagnachmittag zuletzt gesehene Christian Waller aus Mühlheim (wir berichteten über diesen Vermisstenfall am 15.07.2020) wurde am frühen gestrigen Freitag im Bereich der Nato-Rampe in Maintal-Dörnigheim im Main tot aufgefunden. Eine Ruderin hatte dort gegen 17:20 Uhr eine leblose Person in einem Gebüsch in Ufernähe gesichtet. Die Bergung erfolgte durch die Wasserschutzpolizei. Ersten Ermittlungen zufolge kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, sodass es nicht auszuschließen ist, dass es sich bei dem Tod des Herrn Waller um einen Unglücksfall handelt.

Bad Homburg v.d. Höhe: Die Polizei-News

Räuberische Erpressung mit Schusswaffe

Polizeistation Usingen Versuchte räuberische Erpressung mit Schusswaffe Tatzeit: Sonntag, 19.07.2020, 08:07 Uhr Tatort: 61250 Usingen, Bahnhofstraße

Usingen Eine mit Sturmhaube maskierte männliche Person hat am Sonntagmorgen die an der o.g. Anschrift ansässige Bäckerei betreten und unter Hervorhalten einer vermeintlichen Schusswaffe das Personal angewiesen, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Nachdem dem Täter durch das Personal mehrfach mitgeteilt wurde, dass dies nicht ohne weiteres funktioniere, ließ er von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchtete zu Fuß in Richtung des Bahnhofs Usingen. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter führten jedoch nicht zu seiner Ergreifung. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081 9208-0 zu melden. Dies gilt ebenfalls für Personen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Polizeistation Bad Homburg:

Verkehrsunfälle

Samstag, 18.07.2020; 19:30 Uhr 61348 Bad Homburg, Kolberger Weg

Ein 80 Jahre alter Mann aus Bad Homburg stieg nach einem Streit in seinen Pkw und fuhr davon. Aufgrund seiner Alkoholisierung hätte er kein Fahrzeug mehr führen dürfen. Im Kolberger Weg verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen geparkten Ford Mustang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 33.000,- EUR.

Straftaten

Trickdiebstahl

Samstag, 18.07.2020; 10:00 Uhr 61348 Bad Homburg, Rathausstraße

Nachdem ein 80 Jahre alter Mann aus Bad Homburg Geld abgehoben hat, wurde er von einem Mann angesprochen, ob er ihm 2 50 Cent Stücke in einen Euro wechseln könne. Der Bad Homburger zeigte dem Mann seine Geldbörse, um zu zeigen, dass er nicht wechseln kann. Scheinbar konnte der unbekannte Mann dabei in die Geldbörse greifen und entwendete ihm die 300,- EUR, die er zuvor auf der Bank abgeholt hat. Bei dem Täter handelt es sich der Beschreibung nach um einen ca. 40-55 Jahre alten gepflegten Südländer. Er ist ca. 175 cm groß und hat gräuliche nach hinten gegelte Haare. Er hatte weder eine Brille noch einen Bart. Bekleidet war der Mann mit einem hellgrauen Anzug. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizeistation Bad Homburg, Tel.: 06172-1200.

Gefährliche Körperverletzung mit Pkw, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Freitag, 17.07.2020; 12:55 Uhr 61348 Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade

In der Kaiser-Friedrich-Promenade in Höhe der Hausnummer 96 wollte ein 48-jähriger Paketbote aus Rüsselsheim gerade ausliefern. Scheinbar gab es Unstimmigkeiten mit einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Ein genauer Sachverhalt ist hier nicht bekannt. Der Paketbote wollte daraufhin das Kennzeichen der Dame fotografieren. Während er vor dem Fahrzeug stand fuhr diese los und traf den Mann. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und fiel dann herunter. Der Mann wurde dabei verletzt und musste in der Klinik behandelt werden. Die Fahrerin war mit einem schwarzen Honda Cabrio mit HG-Kennnzeichen unterwegs. Sie soll ca. 60 Jahre alt gewesen sein, vermutlich deutsche und korpulent. Kann jemand Hinweise zur Fahrerin oder dem Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Pst. Bad Homburg unter Tel.: 06172-1200.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Steinbach (Taunus), Berliner Straße 52 Unfallzeit: bis Samstag, 18.07.2020, 12:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Berliner Straße und stieß auf unbekannte Art und Weise gegen die dortige Straßenlaterne und den Stromkasten. Der Stromkasten wurde daraufhin gegen den Gartenzaun des angrenzenden Mehrfamilienhauses gedrückt. An der Straßenlaterne, dem Stromkasten und dem Zaun entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel, Tel.: 06171/62400 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Usingen

Straftaten Wohnungseinbruchdiebstahl Tatort: 61267 Neu-Anspach, In der Rödersbach Tatzeit: Montag, 13.07.2020, 17 Uhr bis Freitag, 17.07.2020, 17:10 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hebelten mittels unbekanntem Tatwerkzeug ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses auf und verschafften sich Zutritt zu diesem. Sie durchsuchten die Räume und ließen aus unbekannten Gründen von der Tat ab und entfernten sich in unbekannte Richtung, ohne etwas zu entwenden. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 – 92080 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls Tatort: 61273 Wehrheim, Industriestraße Tatzeit: Freitag, 17.07.2020, 23:55 Uhr bis Samstag, 18.07.2020, 09:50 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es im Bereich der Industriestraße in Wehrheim zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Firma für Landmaschienen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Nachtanlieferungskisten Zugang zum Tatobjekt. Sie versuchten zunächst ein Bürofenster einzuschlagen und schlugen dieses letztlich ein, um in das Gebäude zu gelangen und dieses zu durchsuchen. Die Täter entwendeten Bargeld und Werkzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 – 92080 entgegen.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfall:

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer Unfallort: 61462 Königstein, Kronberger Str./Gartenstraße Unfallzeit: Freitag, 17.07.2020, 13.48 Uhr Sachverhalt: Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr aus der Gartenstraße nach links in die Kronberger Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 62-jährigen Fahrradfahrers, der die Kronberger Straße hinunter in Richtung Falkensteiner Stock fuhr. Der Radfahrer musste stark bremsen, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte gegen die Seite des Pkw. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei. Er musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Da zwischen Fahrrad und dem Volvo der Unfallverursacherin kein Kontakt stattfand, war der Sachschaden nur gering.