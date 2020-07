Kennzeichendiebstahl Tatort: 65520 Bad Camberg, Lisztstraße Tatzeit: Do., 16.07.2020 An einem VW wurden das vordere amtliche Kennzeichen RO-WW 1968 entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Pflanzgefäßen Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Koblenzer Straße Tatzeit: zw. Sa., 20.06.2020 und So., 21.06.2020 Unbekannte entwendeten drei winterfeste Terrakotta-Pflanztöpfe mit Bepflanzung im Wert von etwa 200 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung, Beleidigung Tatort: 65549 Limburg, Blumenröder Straße Tatzeit: Fr., 17.07.2020, 11:40 Uhr Zwei Mitarbeiter einer Firma gerieten in Streit, in dessen Verlauf sie sich gegenseitig beleidigten. Einer versuchte, seinen Kontrahenten mit einer Dachlatte zu schlagen. Diesen Schlag konnte dieser aber abwehren und revanchierte sich, indem er ihn mit der Faust ins Gesicht schlug. Gegen beide Kontrahenten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Person mit Schreckschusswaffe in Gaststätte Tatort: 65520 Bad Camberg, Bahnhofstraße Tatzeit: Fr., 17.07.2020, 22:35 Uhr Eine männliche Person betrat eine Gaststätte mit einer Handfeuerwaffe im Hosenbund. Er wurde vom Gastwirt aufgefordert, die Gaststätte nicht mit der Waffe zu betreten, woraufhin der Mann die Waffe wegbrachte. Nach dem Besuch der Gaststätte konnte die alkoholisierte Person festgenommen werden. Eine Überprüfung der Waffe ergab, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Kennzeichendiebstahl Tatort: 65549 Limburg, Mundipharmastraße Tatzeit: zw. Fr., 17.07.2020, 08:00 Uhr und Fr., 17.07.2020, 17:00 Uhr Im genannten Zeitraum wurde auf einem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes an einem blauen VW Passat die beiden amtlichen Kennzeichen WW-TH 1209 entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl/Körperverletzung Tatort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Straße Tatzeit: Fr., 17.07.2020, 17:00 Uhr Ein Jugendlicher steht im Verdacht, eine Frau mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen zu haben. Er entwendete ihr eine Flasche Sekt und verließ die Örtlichkeit, an die er kurze Zeit später wieder zurückkehrte. Er drohte damit, die Frau mit der Flasche zu schlagen, stellte diese aber dann ab und entwendete eine Zigarettenbox, welche die Frau neben sich abgelegt hatte. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige mit dem Stehlgut festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die Person eingeleitet.

Beleidigung, Bedrohung Tatort: 65589 Hadamar, Mainzer Landstraße Tatzeit: Sa., 18.07.2020, 17:40 Uhr Im Rahmen von Streitigkeiten auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes wurde eine 49 Jahre alte Frau von einer 38-Jährigen mehrmals beleidigt. Außerdem habe die Tatverdächtige die Geschädigte mit einem bisher nicht näher bekannten Gegenstand bedroht. Gegen die Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Pkw Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße Tatzeit: So., 19.07.2020, 03:00 Uhr Unbekannte zerstörten mit einem Stein eine Seitenscheibe eines roten Peugeot und entwendeten aus dem Inneren eine Lautsprecherbox im Wert von etwa 200 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Automatenaufbruch Tatort: 65520 Bad Camberg, Grabenstraße Tatzeit: So., 19.07.2020, 02:05 Uhr Ein unbekannter männlicher Täter versuchte, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Durch Passanten wurde er allerdings bei der Tatausführung gestört und konnte mittels eines Mofa unbekannter Art und Kennzeichen flüchten. Die Person wird beschrieben als ca. 180 cm groß, kräftige Figur. Sie wäre bekleidet gewesen mit einer Steppjacke und hatte einen Motorradhelm dabei. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl Tatort: 65589 Hadamar, Neue Chaussee Tatzeit: Sa., 18.07.2020, 13:30 Uhr Ein 58 Jahre alter Tatverdächtiger versuchte in einem Einkaufsmarkt mehrere Päckchen Gesichtsmasken im Wert von etwa 12 Euro zu entwenden. Der Diebstahl wurde allerdings entdeckt. Es wurde gegen die Person ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt Tatort: 65599 Dornburg-Thalheim Tatzeit: Sa., 18.07.2020, 19:30 Uhr Durch Zeugen wurde ein Pkw beobachtet, welcher verkehrswidrig durch die Ortschaft fuhr. Bei der Überprüfung durch eine Funkstreife konnte ein tatverdächtiger Fahrer festgestellt werden, der unter Alkoholeinfluss stand. Dieser musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, an dem benutzten Pkw waren zusätzlich Kennzeichen angebracht, welche auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Heckenbrand Tatort: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße Tatzeit: Sa., 18.07.2020, 20:35 Uhr Eine 3 – 4 Quadratmeter große Hecke wurde durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Weilburg gelöscht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei ein Weilburg (06471) 93860 in Verbindung zu setzen