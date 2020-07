Gemeinsam sicheres Wiesbaden Stadtgebiet Wiesbaden in der Zeit von 19:00 Uhr bis 04:30 Uhr

Wiesbaden – In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurden wieder

Kontrollmaßnahmen im Rahmen des Programms „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“

durchgeführt. Die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Wiesbaden wurden durch

Beamte der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei Wiesbaden

hierbei unterstützt. Bei insgesamt 4 Schwerpunktkontrollen im Innenstadtbereich

und in der Waffenverbotszone, wurden 33 Personen einen Überprüfung unterzogen.

Es wurden hierbei keinerlei Verstöße festgestellt. In der Wagemannstraße

versammelten sich zeitweise bis zu 200 Personen vor den dortigen Gaststätten.

Aufgrund des nicht vorhandenen aber erforderlichen Abstandes wurde der Bereich

geräumt. Diese Räumung verlief, weil gut von den Einsatzkräften kommuniziert und

von den Betroffenen akzeptiert, völlig ruhig ab.

Wiesbaden – Kartenspiel endet in tätlicher Auseinandersetzung Ort: Wiesbaden, Klosterbruch (Kleingartenanlage) Zeit: Samstag, 18.07.2020, 04:30 Uhr

Während eines gemeinsamen Kartenspiels in einer Gartenhütte kommt es zu einer

Auseinandersetzung bei der eine Person verletzt wird. Am frühen Sonntagmorgen

kam es in einer Gartenhütte zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 24-jährigen

Beschuldigten und dem 23-jährigen Geschädigten. Der Vater des 23-jährigen,

Eigentümer der Gartenhütte, war ebenfalls vor Ort. Nachdem man mehrere Stunden

Karten gespielt, Sisha geraucht und Alkohol konsumiert hatte geriet man zunächst

in verbalen Streit. Der 24-jährige fühlte sich provoziert und schlug im Verlauf

der Auseinandersetzung mit der der Rauchsäule der Sisha, einem Glas und zu guter

Letzt mit den Fäusten auf den Geschädigten ein. Bei der Auseinandersetzung

gingen mehrere Einrichtungsgegenstände zu Bruch. Der 23-jährige wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Beschuldigte wurde vorläufig

festgenommen und zum 3. Polizeirevier verbracht. Ein Alkoholtest ergab einen

Wert von 1,82 Promille was eine Blutentnahme nach sich zog. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Junge Männer schlagen Passanten Ort: Wiesbaden, Neugasse Zeit: Samstag,

18.07.2020, 02:45 Uhr Ein 53-jähriger Mann aus Wiesbaden traf in der Nacht von

Freitag auf Samstag in der Neugasse auf eine Gruppe von 5-8 Jugendlichen. Er

wurde unvermittelt und scheinbar ohne ersichtlichen Grund von 2-4 Jugendlichen

aus der Gruppe mehrmals ins Gesicht geschlagen. Er wurde im Gesicht verletzt.

Danach flüchtete die gesamte Gruppe. Eine detaillierte Täterbeschreibung konnte

der Geschädigte nicht machen. Der 53-jährige verzichtete auf eine medizinische

Versorgung Es soll sich um Jugendliche mit südländischem Erscheinungsbild

gehandelt haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise bez. Tätern

oder Tathergang bitte an das 1. Polizeirevier in Wiesbaden (Tel.: 0611 /

345-2140)

Gemeinsam sicheres Wiesbaden Stadtgebiet Wiesbaden 17.07.2020, 19.00 Uhr bis 18.07.2020, 05.30 Uhr

Wiesbaden – In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der

Stadtpolizei Wiesbaden und der Landespolizei unter Einbeziehung der

Bereitschaftspolizei erneut gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt

durch. Die Einsatzkräfte waren sowohl uniformiert als auch zivil unterwegs und

kontrollierten bei jeweils acht Schwerpunktkontrollen 36 Personen. Schwerpunkte

waren das Schillerdenkmal am Staatstheater, das Dern‘ sche Gelände, der

Kulturpark am Schlachthof und die Fußgängerzone. Die genannten Kontrollmaßnahmen

verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Im Rahmen der Kontrollen wird unter

anderem die Einhaltung der seit Januar 2019 geltenden Waffenverbotszone

überprüft. Bei einer Kontrolle in der Langgasse wurden drei Personen überprüft,

wobei bei einer Person ein mitgeführtes Messer festgestellt wurde. Ferner wurde

bei einer weiteren der drei Personen Betäubungsmittel aufgefunden. Diesbezüglich

wurde eine Strafanzeige gefertigt. Stadt und Polizei werden auch zukünftig

regelmäßig in enger Kooperation in der Wiesbadener Innenstadt präsent sein und

als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.

Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Wiesbaden – Drei Verletzte und hohen Sachschaden forderte ein

Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Kreuzung Klarenthaler Straße Ecke

Dotzheimer Straße. Gegen 19.50 Uhr befuhr ein mit zwei Personen aus Wiesbaden

besetzter PKW die Klarenthaler Straße in Richtung Ringkirche und wollte die

ampelgeregelte Kreuzung zur Dotzheimer Straße überqueren. Die Ampel schaltete im

Moment des Überquerens von Grün auf Gelb. Auf Höhe der Kreuzung kollidierte der

PKW mit einem entgegenkommenden PKW, dessen 56-jähriger Fahrer aus Wiesbaden

nach links in die Dotzheimer Straße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden

alle drei Beteiligten verletzt. Der Fahrer des verursachenden PKW wurde schwer,

aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus

eingeliefert werden, nachdem er von der Feuerwehr aus dem beschädigten Auto

geborgen werden musste. Die 28- und 27- jährigen Insassen des weiteren PKW

wurden mittelschwer beziehungsweise leicht verletzt und bedurften ärztlicher

Behandlung. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund

30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für etwa eine

Stunde gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Rheingau-Taunus

Bombenfund im Wispertal

Bad Schwalbach

Am Sonntagvormittag, meldete ein Taunussteiner Bürger, dass er bei einem Spaziergang im Wispertal eine Stabbrandbombe aufgefunden habe. Der Fundort befand sich in der Gemarkung Oestrich-Winklel, im Waldgebiet unterhalb von Heidenrod Obergladbach. Der schwer zugängliche Bereich konnte verifiziert werden. Experten vom Kampfmittelräumdienst wurden hinzugezogen und entschärften die Bombe. La.

Zwei Verletzte bei Motrorradunfällen im Rheingau

Am Sonntagvormittag, gegen 10.00 Uhr,fuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 3272 von Johannisberg nach Geisenheim. In einer 90° Kurve rutschte aus bisher unbekannten Gründen das Hinterrad des Krades weg und der Fahrer kam zu Fall. Dieser wurde verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kurze Zeit später ereignete sich im Wispertal auf der L 3033 zwischen Lorch und Bad Schwalbach ebenfalls ein Motorradunfall, bei dem der Fahrer verletzt wurde. Zwei, in Kolonne fahrende Motorräder fuhren aufeinander. Das vorausfahrende Krad wollte nach links auf den Parkplatz Fußenwiese abbiegen, welches der dahinterfahrende Kradfahrer zu spät bemerkte. Die Kräder stießen zusammen, der 55-jährige auffahrende Kradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und von dort nach ambulanter Behandlung entlassen. An den verunfallten Motorrädern enstanden leichte Sachschäden. La.

Traktor ausgebrannt – ein Verletzter bei Löscharbeiten

Wenige 100 Meter nach einem Tankvorgang an einer Tankstelle bei Heidenrod-Kemel fing am Samstag, 18.07.2020 gegen 18:45, ein großer Traktor während der Fahrt auf der B260 Feuer. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Kemel, Laufenselden und Bad Schwalbach stand der Traktor mit angebautem Mähwerk im Vollbrand. Eine zufällig vorbeifahrender Zeuge wurde beim Versuch, den entstehenden Brand zu löschen, durch die explodierende Batterie leicht verletzt. Nach Behandlung seiner Brandverletzungen konnte er noch am Abend aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am Traktor entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Brandursache waren möglicherweise kurz zuvor durchgeführte Reparaturarbeiten im Bereich des Zapfwellenantriebes. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B260 bis 21:30 Uhr zwischen Bad Schwalbach-Heimbach und Heidenrod-Kemel voll gesperrt werden.

Rücknahme der Fahndung nach vermisster Person aus Eltville

Die am 17.07.2020 herausgegebene Öffentlichkeitsfahndung nach dem 56-jährige Herr Pascucci aus Eltville kann eingestellt werden. Der Vermisste kehrte wohlbehalten nach Hause zurück.

Verkehrsunfall mit einer einspännigen Kutsche und zwei schwer verletzten Personen

Unfallort: Radweg zwischen Taunusstein Bleidenstadt und Bad Schwalbach Hettenhain Unfallzeit: 18.07.2020, gegen 11.25 Uhr

Die 27-jährige Fahrerin der einspännigen Kutsche befuhr verbotswidrig mit ihrer 30-jährigen Beifahrerin den Radweg von Bleidenstadt in Fahrtrichtung Hettenhain. In einer Rechtskurve scheute das Pferd aus unbekannten Gründen. Die Kutsche geriet daraufhin nach rechts vom Radweg ab. Dabei wurden die Insassen aus der Kutsche, in den dortigen Hang, geschleudert. Die verletzte Fahrerin der Kutsche musste durch die FFW Hettenhain aus dem Hang geborgen werden. Die Fahrerin und Beifahrerin wurden schwerverletzt in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert. Das Pferd erlitt bei dem Unfall keine Verletzungen.

Der Sachschaden an der Kutsche wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall in Taunusstein

Am Samstag Morgen, gegen 02:50 Uhr, kam es in der Konrad-Adenauer-Straße in Taunusstein zu einem Alleinunfall, bei welchem der Unfallverursacher schwer verletzt wurde. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 28-jährige aus Aarbergen mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen geparkten Lkw gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw um zwei Meter nach vorne versetzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da bei dem Unfallverursacher der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.