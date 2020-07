Körperverletzung aufgrund fehlender Mund-Nasen-Bedeckung

Speyer (ots) – 17.07.2020, 13:55 Uhr – In einer Filiale der Sparkasse in Speyer Nord kam es zu einer Körperverletzung zwischen 2 Männern. Ein 29-jähriger Speyerer weigerte sich auch nach Ansprache durch die Bankangestellten, seine Mund-Nasen-Bedeckung aufzuziehen. Als der Tatverdächtige dann von einem 61-jährigen Kunden auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, rastete dieser aus und stieß den 61-Jährigen gegen den Kontoauszugsdrucker.

Anschließend schlug der 29-jährige mehrfach auf den 61-jährigen ein und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte anschließend ermittelt werden. Der 61-jährige Speyerer erlitt leichte Verletzungen im Bereich des linken Jochbeins.

Nach Suchaktion Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Speyer (ots) – 19.07.2020, 01:38 Uhr – Eine mehrköpfige Personengruppe war gemeinsam an der Rheinpromenade in Speyer unterwegs. Unbemerkt entfernte sich eine weibliche Person von der Gruppe. Anschließend konnte nur noch ihr Fahrrad und ihre Handtasche am Rheinufer aufgefunden werden. Laut ihrem Ehemann sei sie alkoholisiert gewesen. Sofortige Suchmaßnahmen wurden eingeleitet, da ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte.

Bei dieser Suchaktion waren auch die Feuerwehr Speyer, die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ca. 2 Stunden nach der Erstmeldung konnte die 29-jährige Frau aus Speyer wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Wie sie jedoch dorthin kam, konnte sie wohl aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht sagen.

Diebestour gestoppt

Speyer (ots) – 18.07.2020, 14:20 – 22:43 Uhr – Durch die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Maximilianstraße in Speyer wird ein männlicher Ladendieb gemeldet, der mehrere Schmuckartikel entwendete und aus dem Geschäft flüchtete. Die Person konnte zunächst nicht angetroffen werden. Ca. zwei Stunden später meldete sich ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße, da es dort ebenfalls zu einem Ladendiebstahl kam.

Aufgrund der Personenbeschreibung des erstgenannten Vorfalls handelte es sich vermutlich um denselben Täter. Bei dem 21-jährigen Mann konnte Diebesgut wie Schmuck, Sonnenbrillen und Parfum im Wert von insgesamt 75 Euro sichergestellt werden, welches definitiv aus den beiden Geschäften stammt. Im Rahmen der weiteren Maßnahme beleidigte der der 21-jährige Beschuldigte mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten.

Die gleiche Person fiel gegen 22:43 Uhr wiederum auf, Zeugen meldeten, dass in der Herdstraße in Speyer eine Person gerade ein Fahrrad entwendet hätte. Der Beschuldigte konnte durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich festgestellt werden. Er führte zwei Fahrräder mit sich, beide wurden zunächst sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse nicht abschließend geklärt werden konnte.

Gegen den 21-jährigen Mann wurden mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl, Fahrraddiebstahl und Beleidigung gegen Polizeibeamten eingeleitet.

Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei

Speyer (ots) – 16.07.2020 18:00 Uhr bis 17.07.2020 07:45 Uhr – Unbekannte/r Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch Aufhebeln eines Fensters unberechtigt in eine Rechtsanwaltskanzlei in Speyer ein. Der/die Täter wurden offensichtlich gestört, weshalb nichts durchsucht und entwendet wurde. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mühlturmstraße/Untere Langgasse aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.

Defekte Lüftung in der Küche sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Speyer (ots) – 17.07.2020, 08:45 Uhr – Am Freitagmorgen wurde der Brandmeldealarm in einem Seniorenheim in der Burgstraße in Speyer ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass der Wasserdampf der kochenden Gulaschsuppe aufgrund eines Defekts an der Lüftung den Rauchmelder in der Küche auslöste und so den Großeinsatz der Feuerwehr herbeiführte.