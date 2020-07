Messerattacke – 47-Jähriger wird in Gesäß gestochen

Ludwigshafen-City (ots) – In der Freitagnacht 18.07.2020 um 00:30 Uhr, kam es in der Fußgängerzone der Ludwigshafener Innenstadt zu einer Messerstecherei. Durch Zeugen wurde eine größere Schlägerei gemeldet, in welcher eine Person ein Messer mitführte.

Durch die Polizei konnte vor Ort ein 47-Jähriger aus Ludwigshafen angetroffen werden, welcher eine Stichverletzung im Bereich des Gesäßes aufwies. Zudem konnte einer der beiden Täter, ein 25-jähriger Mann, angetroffen werden.

Im Rahmen der Abklärung durch die Polizei, stellte sich heraus, dass sich die Freundin des Verletzten zuvor in der Bismarckstraße befand und dort von zwei männlichen Personen angepöbelt wurde. Aus Angst rief sie ihren Freund den 47-Jährigen hinzu. Als dieser vor Ort eintraf wurde er sofort von einem der beiden Männer mit einem Messer bedroht. Nachdem sich die Frau und der Mann zunächst von den beiden Tätern entfernen und weitere Familienmitglieder zur Unterstützung rufen konnten, trafen sie erneut auf die beiden Täter. Hier kam es dann zu einem Streit.

Der Verletzte wurde durch einen der beiden Männer festgehalten. Der Mann stach ihm unvermittelt mit dem Messer in den Bereich des Gesäßes. Danach lief der Täter davon. Der andere Täter konnte durch die Zeugen vor Ort festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Der 25-Jährige wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. Der flüchtige Täter konnte nicht mehr angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

Er wurde durch die Zeugen als ca. 1,60m groß, dunkle Haare, möglicherweise albanischer Herkunft und bekleidet mit einem grauen T-Shirt beschrieben.

Gegen beide Täter wurde ein Verfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eröffnet. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Zeugen, die Hinweise auf die gesuchte Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Täterfestnahme nach Raubdelikt

Ludwigshafen am Rhein (ots) – Am 17.07.2020 gegen 14:30 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Ludwigstraße zu einem schweren Raub. Drei junge Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren bedrängten einen 24-Jährigen und bedrohten ihn mit einer Stichwaffe. Sie forderten ihn auf, sein Handy herauszugeben.

Ein Streifenwagen, der im Rahmen der Streife am Supermarkt vorbeifuhr, wurde auf die Situation aufmerksam. Beim Erblicken der Beamten, flohen die drei Täter. Sie konnten kurz darauf im Bereich der Rheinpromenade gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen-City (ots) – Am frühen Freitagabend 17.07.2020 um 19:10 Uhr, kam es in der Jägerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 63-Jähriger aus Limburgerhof fuhr gemeinsam mit seiner

52-Jährigen Lebensgefährtin mit seinem Fahrrad auf der Jägerstraße in Ludwigshafen.

Ein weißes Fahrzeug fuhr hinter den beiden Radfahrern und fuhr an ihnen vorbei, um dann nach rechts in die Maxstraße abzubiegen. Da sich der 63-Jährige aber schon kurz vor der Abbiegung befand, muss er plötzlich stark abbremsen, wodurch er zu Fall kam.

Aufgrund dessen erlitt er Hautabschürfungen an der Hand und prellte sich mehrere Rippen.

Das weiße Auto bremste kurz ab und fuhr dann jedoch unbeirrt weiter. Zeugen, die Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am 18.07.2020 um 04:30 Uhr, kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall und einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine 19-Jährige aus Rheinstetten fuhr mit ihrem weißen VW Golf auf der linken Spur auf der Saarlandstraße in Richtung Schänzeldamm.

Ein 23-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein fuhr mit seinem Audi A4 etwas weiter hinten auf der rechten Spur.

Die 19-Jährige wollte mit ihrem Fahrzeug auf die rechte Spur wechseln und touchierte aus Unachtsamkeit das Auto von dem 23-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam es zu Kratzern an beiden Fahrzeugen. Der Schaden beträgt ungefähr 1.200 Euro.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die Polizei bei dem 23-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 23-Jährigen einen Wert von 1,57 Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein und auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen den 23-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet, er darf vorerst kein Fahrzeug mehr fahren. Die 19-Jährige erwartet aufgrund des verursachten Unfalls lediglich ein Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Einbrecher überrascht

Ludwigshafen (ots) – Am 18.07.2020 gegen 21:45 Uhr, klingelte eine unbekannte männliche Person an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Brechlochstraße. Nachdem niemand öffnete, verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang ins Haus. Hier wurde er dann von der Anwesenheit der Bewohnerin überrascht und flüchtete fußläufig über angrenzende Gärten. Der Täter wird als schlank und bekleidet mit einem Kapuzenpulli beschrieben. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Ludwigshafen am Rhein.

Hoftor beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum 17.07.2020, 21:00 Uhr bis 18.07.2020, 09:30 Uhr wurde in der Untergasse in Ludwigshafen am Rhein durch eine unbekannte Person ein Hoftor eines Einfamilienhauses beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Oppau zu melden.

Ohne Versicherung unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am 18.07.2020 wurde in der Hohenzollernstraße in Ludwigshafen am Rhein ein Elektrotretroller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte hierbei keinen Versicherungsschutz in Form eines Versicherungskennzeichens nachweisen. Gegen diesen wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eröffnet.

Vorbereitung auf die Fahrprüfung

Ludwigshafen (ots) – Am 18.07.2020 wurde in der Blücherstraße in Ludwigshafen am Rhein ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer des PKW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wäre ihm wohl erst eine Woche später nach erfolgreicher theoretischer und praktischer Fahrprüfung ausgehändigt worden. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots) – Samstagnacht 18.07.2020 um 23:30 Uhr kam es durch einen Fahrradfahrer zu einer Trunkenheit im Straßenverkehr. Der 42-Jährige aus Ludwigshafen am Rhein befand sich im Bereich der Ludwig-Reichling-Straße neben seinem Fahrrad auf dem Boden liegend. Der Mann war augenscheinlich in einer hilflosen Lage.

Als ihm durch mehrere Passanten geholfen werden sollte, ist der Mann plötzlich auf sein Fahrrad gestiegen und losgefahren. Nach nur fünf Metern, musste er schon wieder anhalten, da er das Gleichgewicht verlor.

Durch die Polizisten vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Mann stark alkoholisiert und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand, nicht mal ein Atemalkoholtest gelang ihm. Aufgrund dessen wurde der 42-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht.

Auf dem Weg beschädigte er durch Schläge und Tritte eine Tür des Transportfahrzeugs. Nach der Entnahme der Blutprobe wurde der Ludwigshafener aufgrund seiner sehr starken Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Den 42-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Führens eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses und Sachbeschädigung.

Keine Lust auf Polizeikontrolle

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Nachdem einer Streifenwagenbesatzung im Stadtteil Oggersheim ein Fahrzeug mit geplatztem Vorderreifen und weiteren Beschädigungen aufgefallen war, sollte dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer hatte hierzu jedoch offenbar keine Lust, denn er ignorierte alle Anhaltesignale der Polizisten in Form von Blaulicht und Martinshorn und setzte seine Fahrt unbeirrt bis zu seiner Wohnanschrift fort.

Auch dort wollte er sich nicht durch die Beamten kontrollieren lassen, sondern sich direkt in sein Bett begeben. Als die Beamten dies zu verhindern versuchten leistete der Mann Widerstand, indem er einen Beamten wegstieß und einer Beamtin in den Finger biss. Die Beamtin wurde dabei leicht verletzt.

Letztendlich konnte der Mann festgenommen werden. Dabei wurde festgestellt, dass er vermutlich unter Alkoholeinfluß von der Fahrbahn abgekommen war und es dadurch zu den Beschädigungen seines Fahrzeugs gekommen war. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte.

Sichere Urlaubszeit – den Dieben keine Chance bieten

Präsidialbereich (ots) – In Rheinland-Pfalz sind Sommerferien. Egal ob Sie verreisen oder zu Hause die Ferien genießen, insbesondere bei Freizeitaktivitäten profitieren Diebe von arglosem und unvorsichtigem Verhalten. Beachten Sie daher die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

Tragen Sie Wertsachen immer eng am Körper, am besten verteilt und in innenliegenden Taschen!

Halten Sie Ihre Wertsachen fest, wenn Sie angerempelt oder angesprochen werden!

Nehmen Sie nur notwendige Wertsachen und Dokumente mit!

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug sorgfältig. Verschließen Sie auch alle Scheiben. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück!

Im Schwimmbad, am Badesee und am Strand sollten Sie möglichst keine Wertsachen mitnehmen. Deponieren Sie Wertsachen, wenn vorhanden, in Schließfächern!

Kopieren Sie Dokumente, wie Pässe vor dem Urlaub, um diese bei einem Verlust besser ersetzen zu können!

Wenn Sie Ihre Bank- oder Kreditkarte verlieren oder diese gestohlen wurde, lassen Sie sie umgehend sperren. Die Sperrhotline 116 116 ist mit der deutschen Ländervorwahl 0049 auch aus den meisten Ländern erreichbar!

Notieren Sie sich bei Auslandsreisen wichtige Telefonnummern, wie regionale Notrufnummern von Polizei und Rettungsdienst, für den Notfall!