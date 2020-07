Frankfurt: Erneuter Solidarisierungseffekt bei Festnahme

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Samstag 18.07.2020 gegen 03.20 Uhr, kam es in der Paradiesgasse zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. In Höhe der Hausnummer 38 hatte ein 32-jähriger Rüsselsheimer zunächst verbotswidrig auf dem Sonderfahrstreifen für Busse geparkt und beim Anfahren/Wechsel des Fahrstreifens ein Taxi beschädigt.

Nachdem beide Unfallbeteiligte aus ihren Pkw ausgestiegen waren, beabsichtigte der 37-jährige Taxifahrer die Polizei zu verständigen. Um dies zu verhindern, schlug ihm der 32-Jährige das Handy aus der Hand. Dieses fiel daraufhin auf den Boden und wurde dabei beschädigt. Außerdem schlug er dem Taxifahrer noch mit dem Handrücken ins Gesicht.

Als Polizeibeamte auf die Situation aufmerksam wurden, sollte der 32-jährige Mann kontrolliert werden. Dabei verhielt er sich äußerst aggressiv, versuchte zu treten und beleidigte die Beamten auf unflätige Weise.

Eine Gruppe von etwa 50 Personen aus dem Gaststättenviertel fand sich zusammen, welche die Polizeibeamten umringten, sie lautstark und aggressiv bedrängten. Erst nach Verständigung weiterer Kräfte konnte die Lage beruhigt und der Beschuldigte zum Revier verbracht werden. Der Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt: “Techno-Party” in der Feldgemarkung Heiligenstock

Frankfurt-Seckbach (ots)-(fue) – Gegen 23:50 Uhr am Samstag 18.07.2020 wurde eine Ruhestörung in der Feldgemarkung Heiligenstock/Höhe der Friedberger Landstraße 531, gemeldet. Die eingesetzte Funkstreife konnte eine “Techno-Party” mit etwa 50 Personen feststellen, die weiteren Zulauf hatte. Beschallt wurde die Veranstaltung durch ein mittels Stromaggregat betriebenes DJ-Set.

Nachdem die Polizei das Gelände betreten hatte, verließen bereits viele der nunmehr etwa 120 Besucher den Veranstaltungsbereich. Auch der 23-jährige Betreiber des DJ-Sets brach die Zelte ab und verpackte die Anlage in seinen Pkw.

Ein bislang unbekannter Besucher stellte eine Feuerwerksfontäne unter einen unbesetzten Funkstreifenwagen, ein anderer warf eine PET-Flasche von der Fußgängerbrücke auf die Fahrbahn der Friedberger Landstraße.

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es dabei nicht.

Die Veranstaltung war am Sonntag 19.07.2020 gegen 02.50 Uhr beendet.

Frankfurt-Westend: Radfahrer kollidieren miteinander

Frankfurt (ots)-(fue) – Zwei Frankfurter (jeweils 26 Jahre alt) befuhren am Samstag 18. Juli 2020 gegen 19.45 Uhr, nebeneinander mit ihren Rädern einen Weg im Grüneburgpark.

Aus noch ungeklärte Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Räder, wobei einer der Männer

zu Boden fiel und sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Der Radfahrer musste sofort in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er behandelt wurde.

Frankfurt-Schwanheim: Notruf informiert

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Freitag 17.07.2020 gegen 23.10 Uhr wurde von Zeugen der Notruf informiert, dass in der Straße Im Hirschländchen eine Schlägerei/Messerstecherei stattfinden würde.

Vor Ort angekommen, trafen die Beamten auf acht Mitglieder einer Familie aus Schwanheim, die aufgeregt mitteilte, von drei Personen einer anderen Familie aus dem Gallus mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Zudem habe noch eine der Personen mit einer Pistole gedroht. Zur “Verstärkung” hätten die genannten drei Männer noch etwa zehn Unterstützer mitgebracht. Von diesen Personen befand sich jedoch niemand mehr vor Ort. Beamte begaben sich daraufhin nach Frankfurt-Gallus, wo sie an der angegebenen Anschrift mehrere Personen sehen konnten, die um einen dort geparkten VW standen.

Beim Anblick der Beamten ergriffen diese sofort die Flucht. In dem VW konnten eine Machete, ein Axtstiel, Tierabwehrspray, ein Hammer und Einweghandschuhe aufgefunden werden.

Eine Pistole konnte weder in dem Auto, noch bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung besagter Familie im Gallus aufgefunden werden.

Der Hintergrund der Vorkommnisse dürfte wohl in Zwistigkeiten zwischen zwei Familien zu suchen sein. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

