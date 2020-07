Neustadt: Betty Sue & The Hot Dots am 25. Juli 2020 im Weingut Schäffer

Neustadt an der Weinstraße – Der Kulturförderverein Hambach e.V. veranstaltet in Kooperation mit dem Theater in der Kurve, dem Weingut Schäffer und seinem neu eröffneten Café „Süßholz“ in der Reihe „Sommernacht Träume“ Theater und Musik im Schäffer´schen Garten.

In dem wunderschönen Ambiente haben die Künstler und Ensembles Open Air unter Einhaltung von Hygienekonzept und Corona-Verordnungen einen traumhaften Platz bekommen, an dem sie auftreten können.

Samstag, 25. Juli 2020 um 19 Uhr, „Betty Sue & The Hot Dots“

They sold their soul to rock‘n‘roll… Betty Sue & the Hot Dots –

Das sind die Klassiker aus der Zeit von Pomade, Petticoats und Cadillacs – von Elvis Presley, Janis Martin oder Johnny Cash bis zu Rockabillygrößen wie Johnny Burnette oder auch Brian Setzer.

Auch eine Menge eigener Songs und einige aktuelle Hits, arrangiert im 50s-Style finden sich im Repertoire der Hot Dots.

Betty Sue Miller ist die kleine Frau mit der großen Stimme und den hohen Schuhen.

Mal laut und frech-rotzig, mal charmant und sexy, aber immer authentisch und souverän mit ihren drei spielwütigen Hot Dots. … so, get on track or out of their way!

Eintritt: 18,- € / 13,- € erm.

Reservierung und Anmeldung unter info@theaterinderkurve.de

Website: www.bettysue.de

Facebook: www.facebook.com/bettysueband

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-213843098