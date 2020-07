Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Tätige Reue?

Neustadt/Weinstraße (ots) – Neustadt-Haardt – Tätige Reue zeigten möglicherweise bislang unbekannte Täter, die bereits am letzten Wochenende Sitzbänke unterhalb des Haardter Friedhofs mit Farbe beschmierten. Nachdem ein entsprechender Beitrag in einer Lokalzeitung erschien, stellte man am Folgetag fest, dass die Schmierereien wieder beseitigt wurden. Wer einerseits für die Beschmutzungen und andererseits für deren Beseitigung verantwortlich ist, konnte bis dato nicht geklärt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.07.2020, um 11:45 Uhr, fiel einer Streife ein E-Scooter auf, der ohne Versicherungskennzeichen geführt wurde. Gegen den 38-jährigen Fahrzeugführer musste infolge dieser Feststellung ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Zwar konnte der Mann glaubhaft versichern und nachweisen, dass er bereits ein entsprechendes Kennzeichen bei einer Versicherung beantragt hat, bei ihm eingetroffen und an dem E-Scooter angebracht, war dieses allerdings noch nicht.

Die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei entsprechenden „Elektrokleinstfahrzeugen“ zwingend ein gültiger Versicherungsschutz bestehen muss. Der Nachweis eines solchen muss in Form eines Versicherungskennzeichens VOR dem ersten Gebrauch im öffentlichen Verkehrsraum an dem Fahrzeug angebracht werden. Weitere Informationen zu diesem Themenkomplex sind online abrufbar. Bei konkreten Fragen oder Unklarheiten erteilt ihre Polizei gerne Auskunft.

Neustadt: Frontalzusammenstoß glimpflich ausgegangen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Neustadt-Geinsheim – Im Einmündungsbereich Bundesstraße 39 / Kreisstraße 22 kam in der Mittagszeit des 17.07.2020 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Personenkraftwagen. Hierbei wollte ein 21-jähriger Neustadter von der Bundesstraße nach links in Richtung Geinsheim abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 52-jährigen Fahrzeugführer aus dem Kreis Bad Dürkheim. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeld.

Neustadt: Bei der Festnahme zur Wehr gesetzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei der Festnahme zur Wehr gesetzt hat sich am 18.07.2020, gegen 20 Uhr, ein per Haftbefehl gesuchter 38-jähriger Mann aus Neustadt/Wstr. Bei der Kontrolle des Mannes im Bereich des Hauptbahnhofs Neustadt wurden die eingesetzten Beamten zunächst beleidigt und beschimpft. Die sich anschließende Festnahme war nur unter erheblichem Kraftaufwand möglich. Im weiteren Verlauf versuchte sich der Mann trotz angelegter Handfesseln mehrfach zu befreien. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Er wurde schließlich in die JVA Frankenthal gebracht, wo er eine Restfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Bad Dürkheim: Wildcamping und illegale Feuerstelle im Wald

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.07.2020, gegen 18:40 Uhr wurde gemeinsam durch das Forstamt Bad Dürkheim und die Polizeiinspektion Bad Dürkheim das Naturschutzgebiet rund um den Drachenfelsen hinsichtlich Wildcamper, illegaler Feuerstellen und sonstiger Verstöße überprüft. Es konnten mehrere Kleingruppen angetroffen werden. Diese wurden bezüglich des korrekten Verhaltens im Naturschutzgebiet sensibilisiert. Eine Gruppe von drei Personen wurde festgestellt, welche einen verbotenen Lagerplatz zum Übernachten mit Feuerstelle eingerichtet hatten. Die Personen mussten das Feuer unverzüglich löschen, ihren Platz räumen und den entstandenen Müll entfernen. Das Forstamt Bad Dürkheim leitet mehrere entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Personen ein.

Freinsheim: Fahrzeugführer ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmittel

Freinsheim (ots) – Am 18.07.2020, gegen 16:15 Uhr wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein 29-jähriger PKW-Führer in Freinsheim kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle wurde auch die Fahrtauglichkeit des Mannes überprüft. Auf Grund drogentypischer Auffälligkeiten wurde ein Drogenschnelltest mittels Urin durchgeführt, welcher positiv auf Methamphetamin verlief. Dem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt untersagt. Dazu wurde ihm in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurden zwei Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wird eine Ermittlung wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.