Bad Dürkheim: Ferienprogramm „Faszination Auge“ vom 04. bis 06. August 2020

Bad Dürkheim – Augen ziehen unsere Blicke an. Auch wenn Tiere sich noch so gut tarnen: Haben wir ihr Auge gesehen, sehen wir auch den Rest. In der Sonderausstellung „356 Augen – Blicke des Lebens“ mit ihren 365 Bildern von Tieraugen lassen wir uns faszinieren und schauen dann, wie Augen eigentlich funktionieren und wann unser Sehsinn uns einen Streich spielt.

Im Sommerferienprogramm des Pfalzmuseums für Naturkunde – POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim untersuchen wir mit kleinen Experimenten die eindrucksvollen Leistungen unserer menschlichen Augen wie zum Beispiel Sehschärfe, Farbsehen, Bewegungen und Blickfeld.

Die Veranstaltung für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren findet am 04.08.2020 von 09:00-12:30 Uhr statt. Für die Kinder von 5-9 Jahren gibt es zwei Termine: am 05.08. und 06.08.2020 (eintägig) ebenfalls von 09:00-12:30 Uhr. Die Kosten für alle Veranstaltungen betragen 8 € pro Person. Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung ist auf 6 Personen begrenzt. Es ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an b.schoenborn@pfalzmuseum.bv-pfalz.de oder unter Tel.: 06322/9413-31 (Mo-Fr). Um den Hygiene-Richtlinien gerecht zu werden, gibt es die meisten Experimente in der „to go“-Variante, bei der die Materialien im Anschluss mit nach Hause genommen werden dürfen.