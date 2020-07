Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Flucht, Diebstahl Kennzeichen

Haßloch (ots) – Am Donnerstag, 16.07.2020, zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr ereignete sich in Haßloch, Freiherr-vom Stein-Straße, eine Verkehrsunfallflucht mit anschließendem Kennzeichendiebstahl. Augenscheinlich kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit der Frontstoßstange eines geparkten VW Golf, entwendete daraufhin dessen Frontkennzeichen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls und des Kennzeichendiebstahls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Gerolsheim: Verkehrsunfall infolge illegalen Autorennens

Gerolsheim (ots) – Am späten Freitagabend wurde der Autobahnpolizei Ludwigshafen-Ruchheim ein Verkehrsunfall mit 2 Fahrzeugen auf der A6 Richtung Mannheim, kurz vor dem Autobahnkreuz Frankenthal mitgeteilt.

Als die Polizeibeamten den Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, vor Ort aufnahmen, ergaben sich Widersprüche hinsichtlich des Unfallhergangs. Durch eine unbeteiligte Zeugin konnte jedoch Licht ins Dunkel gebracht werden. Der Verkehrsunfall war nämlich die Folge eines illegalen Autorennens.

Gegen die beiden Fahrer, eine 31jährige Frau aus Frankenthal und einen 19jährigen Mann aus Ludwigshafen, wurden entsprechende Ermittlungserfahren eingeleitet. Zudem wurden die Kraftfahrzeuge sichergestellt und die Führerscheine beider Fahrer eingezogen.

Weisenheim am Berg: Vorfahrt missachtet

Weisenheim am Berg (ots) – Am Freitag, 17.07.2020, gegen 13 Uhr, befuhr ein 79-jähriger VW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis die Umgehungsstraße (L517) in Weisenheim am Berg in Richtung Bobenheim. Ein 54-jähriger VW-Fahrer aus Köln bog an der Einmündung L 517/L522 in Weisenheim am Berg nach rechts auf die L517 in Richtung Bobenheim ab und missachtete die Vorfahrt des 79-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000 EUR.