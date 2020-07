Neustadt: Unplugged-Konzert zu laut? Veranstaltung nicht genehmigt

Neustadt an der Weinstraße – Das Unplugged-Konzert von Sascha Krebs, Frank Schäffer und Sascha Kleinophorst (Special Guest: Kathi Presser), das am Montag, 27.07.2020, im Rahmen der Sommertheaterreihe des Theaters in der Kurve stattfinden sollte, wurde von der Stadtverwaltung mit Verweis auf die Lärmschutzverordnung nicht genehmigt, so die Künstler.

„Das ist gerade mit Hinblick auf die momentane Situation der kompletten Kunst- und Kulturszene mehr als ärgerlich“, so Sascha Krebs in Facebook.

Auch früheres Veranstaltungsende für Stadtverwaltung keine Option

Das Konzert, das spätestens 21:30 Uhr enden sollte, ist laut Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße nicht vereinbar mit der Lärmschutzverordnung. Auch ein früherer Beginn (17 Uhr) mit einem früheren Ende (20 Uhr) wurde nicht genehmigt.

Künstler spielen trotzdem – jedoch nicht in Neustadt

Die Musiker haben eine Lösung gefunden für sich und ihre Fans. Das Konzert findet zum geplanten Zeitpunkt statt – allerdings nicht in Neustadt an der Weinstraße, sondern beim Weingut Glaser in Hainfeld.

„Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, bzw. werden umgeschrieben und wir haben den Vorteil, dass wir in Hainfeld sogar noch mehr Platz zur Verfügung haben, also mehr Leute reinpassen.“

Das Konzert findet statt am Montag, 27.07.2020, 19 Uhr, im Weingut Glaser, Weinstr. 60, Hainfeld, Eintritt: 18 Euro (ermäßigt: 13 Euro). Reservierung, Anmeldung: info@theaterinderkurve.de