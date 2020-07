Rettungskräfte angegriffen

Ludwigshafen (ots) – Ein 30-Jähriger griff am Donnerstag 16.07.2020 zwei Rettungssanitäter an und verletzte hierbei beide. Die Rettungskräfte wurden gegen 14.15 Uhr alarmiert, weil ein Mann schlafend auf der Fahrbahn in der Freiastraße lag. Als die Rettungskräfte ihn ansprachen, stand er auf und lief davon.

Weil er seine Habseligkeiten vergaß riefen ihn die beiden Rettungssanitäter nach und machten ihn darauf aufmerksam. Der 30-Jährige drehte daraufhin um und schlug sofort auf die Sanitäter ein. Anschließend flüchtete er. Die Polizei konnte ihn unmittelbar in der Nähe festnehmen.

Er wurde zu einer Polizeidienststelle verbracht. Im Anschluss kam er auf freien Fuß.

Der 30-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,46 Promille.

Der Sanitäter und die Sanitäterin wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Schlägerei zwischen Männern

Ludwigshafen (ots) – Mit einer Platzwunde am Kopf wurde ein 55-Jähriger am Donnerstag 16.07.2020 in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 55-Jährige geriet gegen 20.55 Uhr im Bereich der Edigheimer Straße mit einem 37-Jährigen in einen Streit.

Der 37-Jährige schlug infolgedessen mehrmals auf den 55-Jährigen ein.

Weil die Identität des 37-Jährigen nicht geklärt werden konnte, musste er auf eine Polizeidienststelle gebracht werden. Nach der Feststellung der Identität wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Autoradio entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch 15.07.2020 auf Donnerstag 16.07.2020 in einen geparkten Pkw ein. Aus dem Innern wurde das Autoradio ausgebaut und entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Ganghoferstraße geparkt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsschild umgefahren und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Donnerstag 16.07.2020 ein Verkehrsschild im Brüsseler Ring um und machte sich anschließend aus dem Staub. Gegen 23.15 Uhr vernahm eine aufmerksame Anwohnerin einen lauten Knall von der Straße aus wahr. Beim Naschauen stellt sie das umgefahrene Verkehrsschild sowie mehrere Fahrzeugteile fest. Die Fahrzeugteile wurden sichergestellt und werden untersucht.

Die Schadenshöhe am Verkehrsschild wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail.

Einbruch in Werkstatt

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch (15.07.2020) auf Donnerstag (16.07.2020) in einer Kfz-Werkstatt in der Bruchwiesenstraße ein. Aus dem Innern wurden Bargeld in Gesamtwert von 200 Euro und Gegenstände im Wert von 150 Euro gestohlen.

Durch den Einbruch entstand zudem ein Gebäudeschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Scheibe eingeschlagen – Bargeld entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen am Donnerstag 16.07.2020 zwischen 8 Uhr und 15.45 Uhr die Scheibe eines geparkten Autos ein und stahlen einen Geldbeutel mit Bargeld. Der Jeep war im Tatzeitraum in der Kopernikusstraße geparkt. Im Geldbeutel befanden sich 230 Euro Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.