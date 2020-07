Limburgerhof: 54-jährige Ehefrau getötet

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstag 16.07.2020 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Tötungsdelikt in Limburgerhof. Nach bisherigen Erkenntnissen fügte ein 55-Jähriger seiner 54-jährigen Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung tödliche Verletzungen zu.

Der 55-Jährige wurde von der Polizei widerstandslos festgenommen. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes. Der 55-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Eine Obduktion der 54-Jährigen wurde angeordnet. Mit dem Ergebnis ist nächste Woche zu rechnen.

Diebstahl aus Pkw

Beindersheim (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw BMW in der Zeit von Mittwoch 15.07.2020 gegen 17.00 Uhr bis Donnerstag 16.07.2020 gegen 11.00 Uhr im Brunnenweg, Höhe Hausnummer 14, ab. Als er wieder zu seinem Pkw kommt, muss er feststellen, dass die Fahrertür aufgebrochen wurde und durch bislang unbekannte Täter der Fahrzeugbrief, TÜV-Unterlagen und ein kleiner Münzgeldbetrag entwendet wurden. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.