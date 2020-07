Raub zum Nachteil eines Paketzustellers scheitert

Speyer (ots) – Am Donnerstagmittag 16.07.2020 gegen 12:21 Uhr kam es im Pulvermühlweg zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines Paketzustellers. Dieser wollte zuvor ein Paket in der umliegenden Frankstraße zuzustellen. Da der Adressat des Pakets dort aber nicht gemeldet war, setzte er seine Tour fort. Im Pulvermühlweg wurde er dann von einen ca. 20-30- jährigen Mann zur Herausgabe des unzustellbaren Pakets aufgefordert, da dieses an ihn adressiert sei.

Der Mann zeigte dem Zusteller zum Nachweis einen auf den Namen des Paketempfängers lautenden, aber offensichtlich gefälschten Ausweis vor. Da der aufmerksame Zusteller erkannte, dass es sich bei dem Ausweis um eine Fälschung handelt, verweigerte er die Paketaushändigung.

Daraufhin versuchte der Täter dem Zusteller das Pakt zu entreißen, was jedoch misslang.

Danach flüchtete der Täter zu Fuß zu einem mit einer männlichen Person besetzten Pkw, den er aber wieder verließ als er bemerkte, dass ihm der Zusteller gefolgt war. Der Zusteller konnte, indem er sein Fahrzeug hinter den Pkw parkte, ein Wegfahren des Fahrzeugs des vermeintlichen Mittäters bis zum Eintreffen der Polizei verhindern.

Bei dem Fahrzeuginsassen handelte es sich um einen 26-Jährigen Mann aus Ludwigshafen.

Dieser bestreitet, den Täter zu kennen.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern derzeit an.

Unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Speyer (ots) – Einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer aus Speyer kontrollierte die Polizei am Donnerstag 16.07.2020 gegen 13:08 Uhr in der Paulstraße. Im Rahmen der zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrer betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Diese Feststellungen bestätigten sich durch einen Drogentest, der positiv auf THC reagierte.

Dem 25-Jährigen, gegen den die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG einleitete, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde an einem nüchternen Bekannten übergeben.

Einbruch in Friseurgeschäft

Speyer (ots) – 15.07.bis 16.07.2020 – Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Aufhebeln eines Fensters unberechtigt in ein Friseurgeschäft Am Rübsamenwühl in Speyer einzudringen. Als dies misslang, wurde eine Scheibe eingeworfen. Der/die Täter entwendeten dann aus dem Friseurladen einen niedrigen 2-stelligen Bargeldbetrag.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Rübsamenwühl/Auestraße aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.