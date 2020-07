Landau: Die Polizei-News

Landau/B10: Von der Fahrbahn abgekommen (siehe Foto)

(ots) – Auf der B10/Anschlussstelle LD-Godramstein, kollidierte Donnerstagabend (16.07.2020, 21 Uhr) eine 28-jährige Autofahrerin mit der rechten Schutzplanke, kam dabei ins Schlingern und schrammte anschließend das Heck eines entgegenkommenden LKW. Die Frau wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war die B 10 für 45 Minuten nur einspurig befahrbar. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Landau: Elektroroller sichergestellt

(ots) – Bereits zum zweiten Mal wurde eine 21-Jährige aus Landau mit ihrem Elektroroller durch die Polizei angehalten und konnte erneut den erforderlichen Führerschein für den Roller nicht vorweisen.

Die Fahrerin war am Freitagmorgen gegen 3.00 Uhr mit ihrem Elektroroller in der Horststraße in Landau unterwegs, als sie durch die Polizei kontrolliert wurde. Bei ihr wurden im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten festgestellt, ein Vortest bestätigte den Verdacht des Drogenkonsums.

Nur etwa sechs Wochen zuvor war die Fahrerin bereits ohne gültigen Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit ihrem Elektroroller angehalten worden. Gegen die 21-Jährige wurde nun erneut ein Strafverfahren eingeleitet und der Roller wurde sichergestellt.

Landau: Zwei Automaten aufgebrochen

(ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 16.07.2020 brachen unbekannte Täter zwei Automaten zur Fahrzeugreinigung bei einer Tankstelle in der Dammühlstraße in Landau auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, sowie die Höhe des Diebesgutes sind bislang nicht bekannt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.