Karlsruhe – Radfahrtraining in den Sommerferien

Karlsruhe (ots) – Auch in den Sommerferien wird das Radfahrtraining der

Verkehrswacht Karlsruhe in Kooperation mit der Polizei Karlsruhe an der

Jugendverkehrsschule am Engländerplatz angeboten. In den 3-tägigen

Trainingseinheiten vermitteln die Polizeibeamten/innen des Referats Prävention

den Viertklässlern die wichtigsten Regeln für die sichere Teilnahme am

Straßenverkehr.

Vom 03.08. bis 11.09.2020 finden die Trainings jeweils

Montags zum Thema Verkehrszeichen/Anfahren Straßenrand / Passieren Hindernisse / Baustellen (Teil 1)

Dienstags zum Thema Vorfahrt (Teil 2) und

Donnerstags zum Thema Linksabbiegen (Teil 3)

in der Zeit von 09.30-11.30 Uhr und 13-15 Uhr im Freien und unter Einhaltung der

aktuellen Vorschriften der Corona-Verordnungslage und des

Infektionsschutzgesetzes statt.

Die Schülerzahl ist auf max. 10 Schülerinnen und Schüler begrenzt. Die Teilnahme

am Radfahrtraining kann nur über eine vorherige Anmeldung erfolgen. Bitte nehmen

Sie hierfür mit dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe

telefonisch unter 0721 / 666-1203 (werktags 9-12 und 13-15 Uhr) oder per Mail

karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de Kontakt auf.

Gut zu wissen! Die Eltern müssen ihre Kinder begleiten und während des

kompletten Trainings anwesend sein. Zudem muss vor Beginn des Radfahrtrainings

als Teilnahmevoraussetzung ein Haftungsausschluss gegenüber der Verkehrswacht

für eventuelle Schadenseintritte unterschrieben werden. Alle erwachsenen

Personen auf dem Übungsgelände müssen einen Mundschutz mitführen, falls

zwingende Umstände es erfordern, dass Mindestabstände unterschritten werden

müssen. Für das Training kann gerne das eigene Fahrrad mitgebracht werden. Es

werden aber auch Übungsfahrräder von der Verkehrswacht gestellt. Erforderlich

ist jedoch ein eigener Radhelm!

Das Referat Prävention wünscht bereits jetzt allen Schülerinnen und Schüler eine

schöne Ferienzeit und freut sich auf die Besuche in der Jugendverkehrsschule!

Karlsruhe – Nach Tötung von 24-jährigem Mann sucht die Soko „Gasse“ nach Motorroller des Opfers und weiterhin nach junger Frau

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Mit Hilfe von Fotos sucht die nach der Tötung eines 24 Jahre alten Mannes am

7.Juli in der Karlsruher Nordstadt mit den Ermittlungen beschäftigte

Sonderkommission „Gasse“ den verschwundenen Motorroller des Opfers. Die

Ermittlungen haben ergeben, dass der 24-Jährige vor der Tat einen schwarzen

Roller der Marke „SI“ mit weißer Aufschrift „Scooter“ und aufgeklebtem KSC-Logo

besaß, den er einige Wochen zuvor als Gebrauchtfahrzeug erworben hatte. Seither

fehlt von dem Zweirad jede Spur. Es ist nicht auszuschließen, dass der

Motorroller zuvor noch an einen bisher unbekannten Abnehmer veräußert wurde, der

gebeten wird, sich zu melden.

Darüber hinaus war die von der Sonderkommission über die Medien gesuchte junge

Frau, die laut Zeugenhinweis bei der Tat zugegen gewesen sein soll, bisher nicht

zu ermitteln.

Hinweise zu dem auf dem Foto abgebildeten Motorroller oder zur noch unbekannten

jungen Frau werden beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555

entgegengenommen.

Derzeit werden von den Ermittlern in unverminderter Personalstärke und

Intensität eine Vielzahl von Spuren ausgewertet und abgearbeitet, deren

Ergebnisse aber noch weitgehend ausstehen und daher abzuwarten bleiben.

Philippsburg – Fahrzeugführer flüchtet nach Kollision mit Fahrrad

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 19-Jahre alter Radfahrer

sich leicht verletzte, kam es am Donnerstagmittag in der Altrheinstraße in

Philippsburg.

Gegen 13:15 Uhr fuhr der 19-Jährige Radler die Altrheinstraße in Richtung

Goldwäscherstraße um auf den dortigen linken Gehweg zu fahren. Im

Kreuzungsbereich kommt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus der

Kronenwerksstraße und möchte geradeaus in die Hornwerkstraße fahren. Hierbei

kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radler. In der Folge stürzte

der 19-Jährige zu Boden und verletze sich leicht. Der bislang unbekannte

Fahrzeugführer, hielt für einige Sekunden an, bevor seine Fahrt ohne seine

Pflichten nachzukommen, fortsetzte. Bei dem Geschädigten soll es sich vermutlich

um einen blauen Citroen handeln. Der Fahrer soll um die 25-Jahre alt gewesen

sein.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach dem Fahrzeuglenker

sowie weiteren Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Telefonnummer 07256 93290

melden könne.

Karlsruhe – Fahrradfahrerin gestürzt – Pkw-Fahrer fuhr davon

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarktes in der Talstraße verletzte sich eine Fahrradfahrerin

schwer. Die 79-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz

des Einkaufsmarktes in Palmbach. Sie bemerkt einen Pkw der ausparkte und der

Fahrer sie offensichtlich nicht sah. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich sie

dem Pkw aus und prallte hierbei gegen einen geparkten Pkw. Bei dem Aufprall

verletzte sie sich schwer. Der Pkw-Fahrer stieg aus, ging zu der 79-Jährigen und

sprach kurz mit ihr. Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr

davon.

Die Polizei sucht nun Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu

dem Pkw-Fahrer geben können. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Leichtverletzte bei Auffahrunfall an einer Ampel

Karlsruhe (ots) – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von

insgesamt rund 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalles, der sich am

Donnerstagnachmittag in Oberreut ereignete.

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin war gegen 14:00 Uhr mit ihrem Opel auf der

Otto-Wels-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Rudolf-Breitscheid-Straße

übersah die Frau vermutlich den an der roten Ampel stehenden Renault eines

49-Jährigen, weshalb sie dem Fahrzeug von hinten auffuhr. Durch die Wucht des

Aufpralls erlitt die 55-Jährige leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ettlingen – Über 10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Über 10.000 Euro Sachschaden sowie eine leicht verletzte

Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagabend im

Ettlinger Wattkopftunnel ereignet hat.

Gegen 18.15 Uhr fuhr 46-Jahre alter VW-Fahrer im Wattkopftunnel von Karlsruhe

kommend in Richtung Albtal. Der hinter ihm fahrende 54-jährige Unfallverursacher

erkannte das Stauende im Tunnel zu spät und fuhr auf den 46-Jährigen nahezu

ungebremst auf. Durch die Kollision wurde der VW-Fahrer glücklicherweise nur

leicht verletzt und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik

gebracht. Der Wattkopftunnel musste für die Unfallaufnahme und für die Bergungs-

und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

Bretten – Pressmaschine von Baustelle entwendet

Karlsruhe (ots) – Die Mittagspause der Arbeiter haben Diebe am Donnerstagmittag

dazu genutzt, um eine Pressmaschine mit Zubehör im Wert von etwa 1.000 Euro von

einer Baustelle in Bretten zu entwenden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließen die Arbeiter gegen 12:30 Uhr die

Baustelle in der Straße „Im Brettspiel“ um Mittagspause zu machen. Als sie nach

etwa einer halben Stunde zurückkehrten, hatten Unbekannte eine Pressmaschine

samt Zubehör der Marke Geberit von der Baustelle entwendet.

Linkenheim-Hochstetten – Schwer verletze Radfahrerin nach Sturz

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine 32-Jahre alte

Fahrradfahrerin zu, als sie am Donnerstagabend mit ihrem Fahrrad zu Fall kam und

sich dabei am Kopf verletzte.

Die Frau war gemeinsam gegen 21:00 Uhr mit einem weiteren Radler auf dem

Reitäckerweg unterwegs, als sich plötzlich beide Lenker ineinander verhakten.

Hierdurch stürzten beide zu Boden. Die 32-Jährige wurde durch den alarmierten

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 39-jährige Mann zog sich bei dem

Sturz leichte Verletzungen zu.

Karlsruhe – Auffahrunfall auf der B10

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der

Bundesstraße 10, Höhe Knielingen, ein Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen

in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz. Infolge eines baustellenbedingten Rückstaus

leitete ein 39-jähriger Citroen-Fahrer einen Bremsvorgang ein. Die dahinter

befindliche, 48-jährige Opel-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf

den Citroen auf. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der

39-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.