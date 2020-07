Mannheim-Innenstadt: Erhöhte CO-Werte in Shisha-Bar gemessen – 24-jähriger Mann erleidet Atemnot

Mannheim-Innenstadt (ots) – Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden am

frühen Freitagmorgen wegen einer Person, die über massive Atemprobleme klagte,

verständigt. Der Mann hielt sich gegen vier Uhr in einer Shisha-Bar in den

Q-Quadraten auf, als er plötzlich keine Luft mehr bekam. Er wurde durch

Rettungskräfte aus der Bar geleitet und zunächst vor Ort behandelt. Anschließend

wurde er zur Weiterbehandlung in eine Klinik eingeliefert. Nach ambulanter

Behandlung wurde er wieder entlassen.

Da beim Betreten der Shisha-Bar die CO-Melder der Rettungskräfte wegen

überhöhter CO-Konzentration angeschlagen hatten, wurde zur weiteren Überprüfung

der Räumlichkeiten die Feuerwehr hinzugezogen. Auch diese konnte noch eine

erhöhte CO-Konzentration in dem Lokal feststellen, allerdings war die

Konzentration bereits wieder unter die gesundheitsgefährdende Grenze gesunken.

Alle anwesenden Gäste wurden gebeten, die Räume zur verlassen und sich ins Freie

zu begeben. Die für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zuständige

Behörde der Stadt Mannheim wurde durch die Polizei von dem Vorfall in Kenntnis

gesetzt.

Mannheim-Neckarstadt: 43-jähriger Mann soll Familie mit Hammer bedroht haben

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Eine dreiköpfige Familie im Stadtteil Neckarstadt

fühlte ich am Donnerstagabend durch das Verhalten eines 43-jährigen Mannes

bedroht. Der Mann klopfte kurz nach 22 Uhr mit einem Hammer in der Hand an der

Wohnungstür der Familie in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarpromenade. Der

11-jährige Sohn öffnete die Tür und schlug diese beim Erkennen des Mannes mit

dem Hammer sofort wieder zu. Dies versuchte der 43-Jährige vergeblich zu

verhindern, woraufhin er fast 20mal mit dem Hammer gegen die Tür schlug, die

hierdurch beschädigt wurden. Die verängstigte Familie verständigte daraufhin die

Polizei. Der im gleichen Anwesen wohnende Mann konnte in seiner Wohnung

angetroffen und festgenommen werden. Er war deutlich alkoholisiert. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der mitgeführte Hammer wurde

ebenfalls aufgefunden und konnte sichergestellt werden.

Er wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Fachklinik

gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Gegen den Mann wird wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

Mannheim-Neuostheim: Angeblicher Wasserwerker bringt 83-Jährige um ihren Schmuck – Zeugen gesucht

Mannheim-Neuostheim (ots) – Ungebetenen Besuch eines angeblichen Wasserwerkers

bekam am Donnerstagmorgen eine 83-jährige Frau im Stadtteil Neuostheim. Der

Unbekannte klingelte kurz nach neun Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in der

Dürerstraße und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und müsse

diesbezüglich Überprüfungen durchführen. In einem unbeobachteten Moment

entwendete der Täter oder ein Mittäter, der sich unbemerkt in die Wohnung

geschlichen hatte, aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle und eine

Metallkassette mit Schmuck und sonstigen Wertgegenständen. Der Schaden wird auf

rund 15.000 Euro geschätzt.

Eine Beschreibung des angeblichen Wasserwerkers konnte die Seniorin nicht

abgeben.

Zeugen, die verdächtige Personen im genannten Bereich beobachtet haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Es wird nochmals eindringlich auf nachfolgendes hingewiesen:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

ordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel

Polizisten, den Dienstausweis.

Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Mannheim-Innenstadt: Bei Kellereinbrüchen Wein und Champagner erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Zeit zwischen 6. Juli und 16. Juli brachen

unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile eines Anwesens in den

Innenstadtquadraten ein. Die Einbrecher hebelten mit einem unbekannten Werkzeug

die Kellerzugangstür eines Mehrfamilienhauses im Quadrat E 7 auf. Anschließend

brachen sie mehrere mit Bügelschlössern verriegelte Kellerabteile auf. Dabei

erbeuteten sie aus einem Kellerraum rund 20 Flaschen Wein und Champagner im Wert

von 1.000 Euro. Zudem ließen Sie eine Besteckbox mitgehen. Ob aus den anderen

Kellern etwas gestohlen wurde, muss derzeit noch ermittelt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und bitte diese,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Neuostheim: Einbruch in Gartencenter – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuostheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen

unbekannte Täter in ein Gartencenter im Stadtteil Neuostheim ein. Die Einbrecher

kletterten über die rückseitige Umzäunung des Anwesens in der Seckenheimer

Landstraße und gelangten so auf das Außengelände des Marktes und entwendeten

zwei Gartenbrunnen aus Hartplastik sowie mehrere Pflanzen. Anschließend

flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.