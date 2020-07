Bammental: Geparktes Auto beschädigt; Zeugen gesucht

Bammental (ots) – Bereits im Laufes des Mittwochs beschädigte der Fahrer eines

unbekannten Fahrzeuges einen weißen Opel Corsa, der in der Fabrikstraße, kurz

vor der Einmündung Reilsheimer Straße geparkt war. Dem ersten Anschein nach

könnte der Schaden von einem Fahrrad stammen, dessen Fahrer beim Vorbeifahren am

Auto „hängen“ blieb. Der Schaden wird auf über 1.000.- Euro geschätzt. Hinweise

bitte an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

Hockenheim/Speyer: Lkw-Kontrolle auf 61 deckt fortgesetzte, massive Lenkzeitüberschreitungen auf; Ermittlungen gegen Fahrer und Spedition eingeleitet; hohe Kaution erhoben; horrende Bußgelder erwartet

Hockenheim/Speyer (ots) – Dass es erfahrenen Autobahnpolizisten bei Ihren häufig

schwierigen Einsätzen die Sprache verschlägt, sieht man selten. Am

Donnerstagabend, bei der Kontrolle eines Sattelzuges auf der A 61, war dies

allerdings der Fall.

Kurz nach 23 Uhr wurde das Gefährt an der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer

ausgeleitet und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer

in den vergangenen Wochen erheblich gegen die geltenden Sozialvorschriften, wie

Lenk- und Ruhezeiten verstieß. Alleine in den letzten vier Wochen wurde bei

jeder Fahrt gegen diese Vorschriften verstoßen.

So war der Fahrer häufig 20-30 Stunden am Stück hinter dem Lenkrad. Für

ausreichend Ruhe war zwischen den Fahrten zudem nie gesorgt; nach nur 2-4

Stunden Schlaf ging es dann weiter. Dass dies massive Auswirkung auf die

Verkehrssicherheit hat, ist selbstredend.

Aufgrund der dauerhaften Verstöße wurde gegen den 33-jährigen Fahrer eine

Kaution in Höhe von 8.000.- Euro erhoben. Bis zur Bezahlung des Betrages wurde

seine Weiterfahrt untersagt.

Die weiteren Ermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf betreffen allerdings

nicht nur den Fahrer, sondern auch Verantwortliche der türkischen Spedition, die

im internationalen Warenverkehr tätig sind.

Die Anzeigen werden dem Bundesamt für Güterverkehr vorgelegt. Die zu erwartenden

Bußgelder werden sich erfahrungsgemäß im fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Schönau: Schwerer Stein gegen Auto geworfen; Zeugen gesucht

Schönau (ots) – Einen ca. 15 Kilogramm schweren Natursandstein warf, bzw.

drückte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag gegen die

Beifahrerseite eines in der m Greiner Straße, Ecke Steinbruchweg gaparkten,

weißen Skoda Kodiaq, sodass die Beifahrertür und die Seitenscheibe beschädigt

wurden. Ob es sich lediglich um eine Sachbeschädigung handelt oder auch ein

Autoaufbruch dahinterstecken könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der

Sachschaden beläuft sich auf über 1.000.- Euro. Hinweise bitte an den

Polizeiposten Schönau, Tel.: 06228/8230 oder an das Polizeirevier Neckargemünd,

Tel.: 06223/9254-0.

Walldorf: Unfall auf A 5; alle Spuren Richtung Karlsruhe nach Reinigung wieder frei; drei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf (ots) – Die A 5 zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und dem

Walldorfer Kreuz ist nach der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn

durch eine Fachfirma seit 14 Uhr wieder frei. Der Rückstau belief sich in der

Spitze auf rund acht Kilometer und baut sich nach wie sukzessive ab. Bei dem

Auffahrunfall, an dem kurz nach 12 Uhr zwei Autos beteiligt waren, wurden drei

Personen verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in eine Klinik. Beide Fahrzeuge

wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei weit über 10.000.- Euro.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kleingartenparzellen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreise (ots) – Eingebrochen wurde in fünf

Kleingartenparzellen nahe der Friedrichsfelder Straße am Mittwoch zwischen 23:15

und 23:45. Entwendet wurde der Inhalt eines Verbandskastens, Alkohol und

Zigaretten. Außerdem entstand Sachschaden an den Parzellen, da diese teilweise farbverschmiert wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880 zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen!

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Wohnungseinbruch in einer

Wohnung im Batzenhäuselweg wurden am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr

Bargeld und Schmuck im Wert von über 1000EUR entwendet.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, wenden sich bitte an das

Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223-92540.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag beschädigte ein bislang

unbekannter Autofahrer zwischen 10:45 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines

Fitnessstudios, in der Straße Auf der Kipp, einen dort geparkten Audi.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-10030 zu melden.

Schwetzingen: Auto mutwillig beschädigt; Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Ein weißer Nissan Qashqai, der in der Schulstraße geparkt

war, wurde zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 10.30 Uhr von einem

unbekannten beschädigt. Offenbar mit einem spitzen Gegenstand wurde die linke

Seite zerkratzt, weshalb ein Sachschaden von über 1.000.- Euro zu beklagen ist.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0

zu melden.

Ketsch: Starke Rauchentwicklung aus Wohnhaus; Grund schnell gefunden

Ketsch (ots) – Eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus sorgte am

Donnerstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, für Aufregung im Eibenweg.

Aus dem 1. Obergeschoss quoll der Rauch, den die Feuerwehren aus Ketsch,

Schwetzingen und Brühl, die insgesamt mit über 30 Mann im Einsatz waren, schnell

lokalisierten. das Feuer wurde daraufhin unverzüglich gelöscht. Ein

Wäschetrockner im Badezimmer hatte sich entzündet, was aufgrund eine technischen

Defekts ausgelöst worden sein dürfte. Der Schaden beläuft sich auf über 20.000.-

Euro. Verletzt wurde niemand. Das kleine Feuer betraf ausschließlich das

Badezimmer. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Gem. Walldorf: Unfall auf A 5; alle Spuren Richtung Karlsruhe blockiert; Verkehr wird über den Standstreifen geleitet; Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Walldorf (ots) – Nach einem Auffahrunfall auf der A 5, zwischen der

Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und dem Walldorfer Kreuz, Fahrtrichtung

Karlsruhe, sind derzeit alle Spuren blockiert. Der Verkehr wird über den

Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Kurz nach 12 Uhr fuhr ein Auto auf dem linken Fahrstreifen auf ein anderes auf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden drei Personen verletzt. Die Rettungskräfte sind bereits vor Ort.

Der Rückstau beträgt bereits mehrere Kilometer.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Raum: Unbekannte gelangen rechtswidrig in den Besitz einer EC-Karte und der dazugehörigen PIN – Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro

Schrieheim/Rhein-Neckar-Raum (ots) – Bereits am Samstag, den 11.07.2020 wurde

gegen 15 Uhr durch einen oder mehrere unbekannte Täter am Geldautomaten einer

Bankfiliale in Schriesheim unberechtigt Auszahlungen in Höhe von mehreren

Tausend Euro vorgenommen. Die Unbekannten gelangten – vermutlich durch Ausspähen – rechtswidrig in den Besitz der EC-Karte und der dazugehörigen PIN der Kundin, die kurz zuvor in der Bankfiliale eine Überweisung am Kontoauszugsdrucker getätigt hatte. Personen, die Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Tätern geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim.

Wer am Bankautomat Geld abheben will – darauf weist die Polizei in diesem

Zusammenhang hin – sollte vorsichtig sein. Betrüger nutzen diese Gelegenheit, um am Automaten die PIN ihrer Opfer auszuspähen. Anschließend stehlen sie deren Geldkarte und räumen die Konten ihrer Opfer leer. Insbesondere auf ältere Menschen haben es die Täter abgesehen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann: