Mainz – Betrug am Geldautomat – Rentner verliert mehrere Tausend Euro / Häufung der Fälle durch „Shouldersurfing“

Mainz (ots) – Um mehrere Tausend Euro hat ein unbekannter Täter einen

84-jährigen Mainzer betrogen. Er wurde Opfer durch so genanntes

„Shouldersurfing“, einer Betrugsmasche, die zurzeit vermehrt auftritt. Am

vergangenen Samstag gegen 14:10 Uhr wird der Rentner an einem Geldautomaten im

Stadtteil Lerchenberg, während eines Abhebevorgangs von einem unbekannten Mann

angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Während des Gesprächs nimmt der

Täter die noch im Geldautomaten steckende Bankkarte des 84-Jährigen heraus und

tauscht diese mit einer falschen, zum Verwechseln ähnlich aussehenden Karte aus.

Zuvor hatte der unbekannte Täter dem 84-Jährigen über die Schulter geschaut und

dessen PIN Nummer ausgespäht. Im Nachhinein erfolgen Abbuchungen vom Konto des

84-Jährigen, im unteren fünfstelligen Bereich. Die Mainzer Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen.

In jüngster Zeit kommt es im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz zu einer

Häufung der Fälle des sogenannten „Shouldersurfings“. Bei diesem Phänomen werden

die Geschädigten bei der Eingabe der PIN an einem Geldausgabeautomaten durch die

Täter beobachtet. Nachdem die Täter die PIN kennen, werden die Geschädigten

unter einem Vorwand angesprochen und im günstigen Moment entwenden die Täter

unbemerkt die Bankkarte der Geschädigten. Im Besitz der Bankkarte steuern die

Täter zeitnah den nächstgelegenen Geldausgabeautomaten an und verfügen Bargeld

von dem Konto der Geschädigten. Weil die Geschädigten davon ausgehen, dass die

Bankkarte in dem Geldausgabeautomaten ist, wird die Bankkarte entweder zu spät

oder gar nicht gesperrt. Der Gesamtschaden der jüngst bekanntgewordenen Fälle

beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand für den Bereich des

Polizeipräsidiums Mainz auf nahezu 70.000.- EUR.

Die Mainzer Polizei rät:

Achten sie darauf, dass Ihnen niemand zum Geldautomaten folgt

oder sich unmittelbar hinter ihnen befindet, wenn Sie Ihre

persönlichen Daten eingeben.

oder sich unmittelbar hinter ihnen befindet, wenn Sie Ihre persönlichen Daten eingeben. Bestehen sie auf einen Sicherheitsabstand

Lassen sie Ihre EC-Karte nicht aus den Augen und nehmen sie

diese direkt wieder an sich.

diese direkt wieder an sich. Bewahren sie niemals ihre PIN zusammen mit ihrer EC-Karte auf.

Bei dem Verdacht, dass ihre Kartendaten ausgelesen oder ihre

Karte gestohlen wurde, lassen sie ihre Karte über ihre Bank oder

den bundesweiten Sperrnotruf 116116 sperren und erstatten Sie

sofort Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen zu Präventionshinweisen auch im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/betrug-am-bankautomat/

Trunkenheitsfahrt

Bingen, Koblenzer Straße, 16.07., 23:15 Uhr. Ein alkoholisierter 42-Jähriger tauchte gezielt vor einem Privathaus auf und begann einen Streit mit dem 40-jährigen Hauseigentümer aufgrund privater Angelegenheiten. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrzeug davon. Er konnte ermittelt und bei seiner Anschrift angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Da er den Alkoholtest verweigerte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall wegen nicht angezogener Handbremse

Mainz (ots) – Donnerstag, 16.07.2020, 12:07 Uhr

Eine 80-Jährige verlässt in der Pfarrer-Goedecker-Straße ihr Fahrzeug und zieht

die Handbremse nicht an. Aus diesem Grund beginnt das Fahrzeug die Böschung

hinunterzurollen. Die 80-Jährige begibt sich daraufhin wieder ins Fahrzeug und

versucht die Handbremse anzuziehen, dies gelingt jedoch nicht. Das Fahrzeug

kommt in einem Gebüsch zu stehen. Eine Zeugin sowie die 80-Jährige werden leicht

verletzt. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden.

Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots) – Donnerstag, 16.07.2020, 07:00 Uhr bis 16:55 Uhr

Am Donnerstag brechen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Mainz-Hechtsheim

ein. Sie schlagen die Scheibe eines Kellerfensters ein und entwenden nach

derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld im dreistelligen Bereich.

Donnerstag, 16.07.2020, 12:15 Uhr

Ein Mitteiler meldet am Donnerstagmittag der Polizei, dass im Stadtteil

Hartenberg-Münchfeld zwei Männer im Garten seines Nachbarn seien. Als der

Mitteiler auf sich aufmerksam macht und angibt die Polizei zu rufen, flüchten

diese. Die eintreffenden Polizeibeamten können Einbruchsspuren an der

Terrassentür feststellen. Die eingeleitete Fahndung verläuft negativ. Es liegen

keine weiteren Täterhinweise vor.

Personenbeschreibung: Beide Täter:

circa 20-25 Jahre

160-170 cm

schwarze Haare

dunkler Teint

Kleidung Person 1: Jeans, blaues T-Shirt, Sneakers, hellblauer

Rucksack, grüne Einwegmaske

Rucksack, grüne Einwegmaske Kleidung Person 2: grauer Rucksack, grüne Einwegmaske,

Puma-Sweatshirt, schwarze Sneakers und schwarze Trainingshose

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz – Finthen, Vandalismus durch Graffiti

Mainz-Finthen (ots) – Mittwoch, 15.07.2020- Donnerstag 16.07.2020

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt es zu mehreren Sachbeschädigungen

durch Graffiti in der Thüringer Straße in Mainz-Finthen. Dort bringen der oder

die unbekannten Täter an einem Gartenzaun, einem geparkten Fahrzeug sowie der

Straßenbahnhaltestelle und einem Stromkasten, mehrere Schriftzüge mit

schwarz-roter Sprühfarbe auf.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.