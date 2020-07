Darmstadt

Darmstadt: Mann mit Schussverletzung im Krankenhaus

(ots) – Am Donnerstagnachmittag 16.07.2020 gegen 16 Uhr wurde ein Mann mit einer Schussverletzung im Bein in einem Darmstädter Krankenhaus vorstellig. Der 34-Jährige zeigte sich gegenüber den verständigten Polizeibeamten äußerst unkooperativ. Die Ermittlungen wie und wo es zu der Verletzung kam, dauern derzeit an.

In diesem Zusammenhang wurde in den Abendstunden auch die Meldeanschrift des Mannes und eine Bar im Landkreis Darmstadt-Dieburg durchsucht. Hierbei konnten keine Beweismittel gefunden werden, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen.

Hinweis an die Medienvertreter: Aufgrund der laufenden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

Update 12:30 Uhr:

(ots) – Nachdem am Donnerstagnachmittag 16.07.2020 gegen 16 Uhr ein Mann mit einer Schussverletzung im Bein in einem Darmstädter Krankenhaus vorstellig wurde und die Hintergründe der Verletzungen bislang unklar waren, gibt es mittlerweile Hinweise, dass sich der 34-Jährige die Schussverletzung selbst beigefügt haben könnte. Die Ermittlungen zu einem möglichen Unfallgeschehen, dauern weiter an.

Renitenter Ladendieb verletzt Mitarbeiter von Supermarkt

Darmstadt (ots) – Der versuchte Diebstahl von Tabakwaren, Kaffee und Kopfhörern endete für einen 29-jährigen Mann am Donnerstagabend 16.7.2020 mit seiner Festnahme und im Gewahrsam der Polizei.

In einem Supermarkt in der Eschollbrücker Straße war der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz gegen 18.30 Uhr, von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden wie er die Ware im Wert von rund 200 Euro einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Als der Mitarbeiter den Tatverdächtigen ansprach versuchte dieser sofort zu flüchten.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei leistete der Festgehaltene erheblichen Widerstand und verletzte dabei den Mitarbeiter. Dieser musste im Anschluss seinen Dienst vorerst einstellen. Weil der Beschuldigte offenbar stark alkoholisiert war, wurde auf der Wache eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Auf Anordnung eines Richters verbrachte der Mann die Nacht in der Zelle und wird zudem am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet. Die weiterführenden Ermittlungen hierzu hat die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt übernommen (Rufnummer 06151/9690).

Einbruch in Jugendhilfeeinrichtung

Darmstadt (ots) – In den zurückliegenden Tagen gerieten die Büroräume einer Jugendhilfeieinrichtung in der Helfmannstraße in das Visier Krimineller. Am Donnerstagmorgen 16.7.2020 waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden.

Der Tatzeitraum dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bis zum Donnerstag (18.6.) zurückreichen, in dem die ungebetenen Besucher über eine Grundstücksmauer das Gelände betraten und dort versuchten eine Tür aufzuhebeln. Der Versuch missglückte glücklicherweise und die Täter flüchteten.

Durch ihr Vorgehen verursachten die Täter jedoch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Die Darmstädter Kripo ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Fenster hält Einbruchsversuch stand – Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Bei einem Einbruchsversuch in einem Kindergarten in der Schillerstraße, hielt das Fenster dem kriminellen Vorhaben der Unbekannten stand. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Freitagmorgen (17.7.) gemeldet und kann einige Tage zurückliegen. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch unbekannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Kriminellen mit Gewalteinwirkung durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Groß-Gerau

Katalysatoren im Visier von Kriminellen

Bischofsheim (ots) – Auf die Katalysatoren von drei älteren Fahrzeugen der Marke Opel hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstag (14.07.) und Donnerstag (16.07.) abgesehen. Die Autos waren allesamt in der Böcklersiedlung geparkt und standen in der Ulmenstraße, der Platanenstraße sowie der Pappelallee.

Die Täter demontierten die Katalysatoren und flüchteten unerkannt. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen – Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet

Raunheim (ots) – Einen in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten weißen Transporter der Marke VW brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (17.07.) auf. Die Täter ließen anschließend aus dem Fahrzeug Werkzeug im Wert von rund 5.000 Euro mitgehen.

Zudem wurde in der gleichen Nacht der Diebstahl aus einem in der Forsthausstraße abgestellten Audi bemerkt. Es wurde Geld und ein Schlüsselbund entwendet. Wie die Kriminellen in das Fahrzeug gelangen konnten, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Audi war dort seit Mittwochabend (15.07.) am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Zwei Autos im Visier von Unbekannten

Raunheim (ots) – Neben den zwei Diebstählen aus Fahrzeugen in der Friedrich-Ebert-Straße und der Forsthausstraße (wir haben heute berichtet), wurden der Polizei im Laufe des Tages noch zwei weitere ähnlich gelagerte Taten angezeigt.

In das Visier gerieten in diesem Zusammenhang in der Nacht zum Freitag (17.07.) zudem zwei im Finkenweg und in der Goethestraße geparkte Opel. In beiden Fällen verschafften sich die Täter auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in die Fahrzeuge und durchsuchten dort anschließend die Innenräume nach Wertgegenständen.

In beiden Fällen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnumer 06142/6960.

Drei Hochsitze zerstört – Polizei sucht Zeugen und prüft Tatzusammenhänge

Darmstadt-Arheilgen/Münster/Rüsselsheim (ots) – Nachdem zwischen dem 2. und 3. Juli insgesamt 14 Hochsitze mutwillig im Bereich Rüsselsheim zerstört wurden (wir haben berichtet) wurden der Polizei zudem ein zersägter und besprühter Hochsitz in einer Feldschneise bei Darmstadt-Arheilgen, in der Eckhardwiesenstraße, gemeldet, sowie zwei weitere umgestoßene Hochsitze im Naturschutzgebiet Münster.

Am Donnerstagmittag (16.7.) wurde der zersägte und mit den aufgesprühten Buchstaben “A.L.F.” markierte Hochsitz in Arheilgen entdeckt. Demgegenüber wird die Tatzeit der beschädigten Sitze in Münster zwischen Sonntag (5.7.) und Dienstag (14.7.) eingegrenzt.

Die Polizei schließt derzeit einen Tatzusammenhang der Ereignisse nicht aus. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den Fällen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des ZK 10, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Jugendliche am Zündeln? – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Birkenau (ots) – Bereits am späten Dienstagabend (14.7.), gegen 22.45 Uhr, meldeten Zeugen der Leitstelle Bergstraße eine brennende Mülltonne und einen glimmenden Heuballen bei einer offenen Scheune in der Nähe zur Landstraße 3408. Nach derzeitigem Kenntnisstand stellten Zeugen zwei Unbekannte in der Nähe der Tatörtlichkeit fest.

Hierbei soll es sich um 2 junge Männer, bekleidet mit einem weißen Shirt und einem schwarzen Kapuzenpullover, gehandelt haben. Außerdem sollen sie zwischen 1,70 – 1,80 Meter groß gewesen sein. Ob diese im Zusammenhang mit dem Feuer stehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Die Flammen im Mülleimer sowie der glimmende Heuballen konnten durch die Feuerwehr Reisen schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und hofft auf weitere Beobachtungen und Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Mehrere Kilo Marihuana bei Durchsuchung sichergestellt

Heppenheim (ots) – Wegen des Verdachts des Drogenhandels haben Rauschgiftermittler der Polizeidirektion Bergstraße in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei am Mittwoch (15.7.) die Wohnung eines 34-jährigen Tatverdächtigen durchsucht.

Nach vorausgegangenen Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht Darmstadt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, den die Beamten vollstreckten.

In der Wohnung des Tatverdächtigen stellten die Beamten rund 4 Kilogramm Marihuana und 8 Gramm Kokain sicher. Neben weiteren Drogenutensilien nahmen die Ordnungshüter Bargeld von über 1.000 Euro in amtliche Verwahrung.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei einem 26-Jährigen, der die Wohnung gemeinsam mit dem 34-Jährigen nutzte, rund 240 Gramm Marihuana und mehrere Hundert Euro sichergestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss festgenommen und für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation in Heppenheim verbracht. Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels verantworten müssen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ausgelaufenen Seifenlauge im Groß-Rohrheimer Kreisel – Zeugen gesucht

Groß-Rohrheim (ots) – Am Mittwoch (15.07.) gegen 17:30 h befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich LKW, die B44 in Richtung Biblis. Im Groß-Rohrheimer Kreisel, Ausfahrt Kornstraße gelangte von diesem Fahrzeug geladene Seifenlauge auf die Fahrbahn. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Ladung nicht verkehrssicher verstaut.

Die Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt und musste durch einen Spezialfirma gereinigt werden. Es entstanden Kosten in Höhe von ca. 5.000 Euro. Hinweise zu dem bisher unbekannten Fahrzeug nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim entgegen.

Odenwaldkreis

Geistig behinderter Mann vermisst – Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des 39-Jährigen geben?

Erbach (ots) – Die Polizei in Erbach ist seit Mittwochabend 15.07.2020 auf der Suche nach dem 39-jährige Daniel L. aus Erbach.

Daniel L. ist bei einer Körpergröße von 1,75 Meter etwa 74 Kilogramm schwer. Der Vermisste hat kurze braune, glatte Haare und eine Art Vollbart. Herr L. trägt rechts einen Ohrring und war mit einem schwarzen Trainingsanzug, schwarzer Trainingsjacke, einem grünen T-Shirt und einer schwarzen Basecap mit gelber Aufschrift “Pirelli” bekleidet.

Der Gesuchte hat eine geistige Behinderung, kann sich aber gut orientieren. Der Mann wurde in einem zurückliegenden Vermisstenfall von der Polizei betrunken aufgefunden. Der 39-Jährige wurde zuletzt am Mittwoch gegen 17.00 Uhr von Angehörigen beim Verlassen des Wohnhauses gesehen.

Zeugen, denen der Vermisste aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 unter der zentralen Rufnummer 06062/9530 in Erbach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Unfallstelle Kaufland geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag (16.07.) hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren einen geparkten schwarzen Pkw Kia auf dem Kundenparkplatz des Kaufland Michelstadt hinten links angefahren und sich danach von der Unfallstelle entfernt ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Erbach unter 06062/953-0 zu melden.

Weidezaungerät gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Bad König/Zell (ots) – Ein an einer Weide im Rehbacher Feld, in der Nähe der ESA-Station, aufgestelltes elektrisches Weidezaungerät der Marke Patura, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend (15.07.)und Donnerstagnachmittag (16.07.). Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich bereits zwischen dem 8. und 9. Juli in der Nähe des Eichelshofs.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

