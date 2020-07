Rauschgifthandel – 5 Durchsuchungen, 2 Männer in Untersuchungshaft

Marburg und Landkreis (ots) – Nach länger andauernden Ermittlungen vollstreckten Beamte der Kriminalpolizei Marburg von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragte und dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse. Gegen zwei 23 und 24 Jahre alte Männer ergingen Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Marburg richtet sich gegen 6 Männer im Alter

zwischen 22 und 24 Jahren. Am Dienstag 14.07.2020 durchsuchten die Ermittler in Marburg und

im Landkreis insgesamt 5 Wohnungen.

Dabei stellten sie circa 400 Gramm Marihuana und zahlreiches Dealerzubehör sicher.

Bei den Suchmaßnahmen lokalisierte die Polizei auch einen im Wald eingegrabenen Tresor, der allerdings leer war. Im Rahmen der Vermögensabschöpfung beschlagnahmten die Ermittler zudem mehrere Fahrzeuge, ein hochwertiges E-Bike und 30.000 Euro Bargeld.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Richter des Amtsgerichts Marburg Untersuchungshaftbefehle gegen 2 Männer wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

4 Beschuldigte wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Vortest positiv – Drogen im Wagen

Kirchhain: In der Nacht auf Freitag, 17.07.2020 kontrollierte die Polizei in der Innenstadt eine junge Autofahrerin. Der durchgeführte Drogenvortest schlug gleich auf 3 verbotene Substanzen an.

Die Beamten stellten bei der Fahrerin zudem knapp 15 Gramm Marihuana und eine geringe Menge Amphetamin sicher. Damit war die Fahrt beendet. Die Ordnungshüter veranlassten eine Blutprobe und stellten den Fahrzeugschlüssel sowie das Rauschgift sicher.

Drei Unfälle auf nassem Untergrund – Mehrere Personen verletzt

(ots) – Cölbe/K 3 – Feuchter Asphalt und offenbar nicht angepasste Geschwindigkeit bei den Wetterbedingungen: Dieser Umstand wurde einer jungen Autofahrerin am Donnerstag 16.07.2020 auf der Kreisstraße 3 zum Verhängnis. Die 19-Jährige fuhr um 19.45 Uhr von Bracht nach Schönstadt. In dem Fiat Punto befand sich zudem ein 10-jähriger Junge. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und krachte frontal in einen Erdwall. Glücklicherweise kamen beide Insassen mit leichten Blessuren davon. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.

(ots) – Lohra/K 54 – Der Unfall am Donnerstagabend 16.07.2020 hätte für einen 17-jährigen Motorradfahrer wesentlich schlimmer enden können. Glücklicherweise kam aus der entgegengesetzten Richtung kein Fahrzeug. Der Jugendliche fuhr um 20 Uhr auf der K 54 von Willershausen nach Lohra. Am Ausgang einer Rechtskurve kam er mit dem Leichtkraftrad auf dem nassen Untergrund ins Rutschen und stürzte. Er schlitterte quer über die Fahrbahn kam letztendlich im Straßengraben zum Liegen. Bei dem Unfall erlitt er Schürfwunden und Prellungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik.

(ots) – Lahntal-Caldern/ L 3092 – Am Donnerstagabend 16.07.2020 gegen 18 Uhr, überschlug sich eine Autofahrerin mit ihrem Peugeot auf regennasser Straße. Die 48-Jährige erlitt bei dem Unfall auf der L 3092 zwischen Michelbach und Caldern leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Farbbeutel gegen Verbindungshaus

Marburg: Mit roter Farbe gefüllte Farbbeutel flogen in der Nacht auf Donnerstag, 16. Juli, gegen die Außenfassade eines Verbindungshauses in der Lutherstraße. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Auto kracht gegen Strommast – Fahrer verletzt

Ebsdorfergrund-Hachborn: Zu einem heftigen Unfall kam es am Donnerstagabend, 16. Juli, gegen 22.20 Uhr, auf einem Feldweg, der parallel zur L 3048 verläuft. Ein 48-Jähriger verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Peugeot, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen hölzernen Strommast.

Der stark alkoholisierte Mann erlitt dabei Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in die Klinik transportiert werden. Die Polizei veranlasste bei dem mutmaßlichen Fahrer eine Blutentnahme.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Quad oder Lkw? Polizei sucht Zeugen für Unfall

Biedenkopf: Nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch, 15. Juli, 20 Uhr, und Donnerstag, 16. Juli, 4.25 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen und dem Verursacher. Aufgrund der Spurenlage kommt ein Quad oder Lkw für den Schaden in Höhe von 2100 infrage.

Der Unbekannte befuhr die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Dexbacher Straße und kam dabei zu weit nach rechts. Er touchierte einen geparkten Renault Megane und einen Opel Corsa und fuhr einfach weiter. Anwohner hörten kurz nach Mitternacht ein lautes Geräusch.

Bei dieser Wahrnehmung könnte es sich um die Unfallzeit handeln.

Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

