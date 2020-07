Kontrollen mit dem Lasermessgerät

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Durchschnitt jeder neunte

Autofahrer war bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am

Donnerstagnachmittag auf der L395 zu schnell unterwegs. Die Beamten nahmen

zwischen 15.30 und 16.45 Uhr den Verkehr, der aus Richtung Kaiserslautern

kommend in Richtung Enkenbach fuhr mit dem Lasermessgerät ins Visier.

67 Fahrzeuge wurden gemessen – neun überschritten das Tempolimit von 70 km/h.

Einer erhält eine Verwarnung, acht müssen mit einer Anzeige rechnen. Am

deutlichsten über dem Limit lag ein Autofahrer, der mit 106 km/h unterwegs war.

Darüber hinaus beobachteten die Einsatzkräfte während der Kontrolle einen

Autofahrer, der sich nicht das Überholverbot hielt, das in diesem

Streckabschnitt gilt. Auch er wird in den nächsten Tag Post von der

Bußgeldstelle im Briefkasten haben. |cri

Roller und Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Martin-Luther-Straße einen Roller

unter den Nagel gerissen. Der Tretroller verschwand am Dienstagvormittag. Er

gehörte einem 12-jährigen Jungen.

Der Vater des Kindes meldete den Diebstahl am Donnerstag. Er gab an, dass der

Roller seines Sohnes zwischen den beiden Schulen der BBS 2 und des

Albert-Schweitzer-Gymnasiums an einem Fahrradständer abgestellt war. Unbekannte

Täter nahmen ihn zwischen 8.45 und 12 Uhr mit. Es handelt sich um einen Roller

der Marke Schildkröt, Modell Stunt Scooter, Typ Kickless Forrest.

Gesucht wird auch ein Fahrrad, das am Donnerstagnachmittag am Stiftsplatz

gestohlen wurde. Der Eigentümer hatte es gegen 15.50 Uhr an der Hauswand eines

Restaurants abgestellt und war – ohne das Rad abzuschließen – kurz weggegangen.

Als er nach einer knappen Viertelstunde zurückkam, war das Fahrrad nicht mehr

da.

Der 22-Jährige suchte die ganze Umgebung ab und fragte auch Passanten, ob sie

den Dieb gesehen hätten – aber leider ohne Erfolg. Von dem gestohlen Rad ist nur

bekannt, dass es sich um ein Herren-Mountainbike mit grünem Rahmen gehandelt

hat.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer den Roller oder das Fahrrad an

sich nahm und damit davonfuhr, oder die wissen, wo der Tretroller oder das

Mountainbike jetzt stehen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Von Internet-Bekanntschaft erpresst

Kaiserslautern (ots) – Leider auf eine Betrügerin hereingefallen ist ein junger

Mann aus dem Stadtgebiet – jetzt wird er von ihr erpresst. Wie der 24-Jährige am

Donnerstag bei der Polizei anzeigte, hatte er die Frau im April über ein

soziales Netzwerk „kennengelernt“ und angefangen mit ihr zu chatten. Über die

Wochen hinweg wurde eine Vertrauensbasis aufgebaut. Diesen Monat forderte die

Frau den 24-Jährigen auf, Nacktbilder und -videos von sich zu fertigen und ihr

zu schicken – was der junge Mann in der Hoffnung auf eine Liebesbeziehung auch

tat.

Allerdings wurde er bitter enttäuschte: Nachdem er die Bilder und Videos

übermittelt hatte, versuchte die Frau, ihn zu erpressen. Sie forderte mehrere

hundert Euro – andernfalls würde sie das Bild- und Videomaterial über das

Internet verbreiten.

Der 24-Jährige entschloss sich dazu, nicht auf die Forderung einzugehen –

stattdessen schaltete er die Polizei ein. Die Ermittlungen laufen.

Das Phänomen des sogenannten „Love-Scammings“, also des Betrugs mit

vorgetäuschter Liebe, ist leider kein Einzelfall und den polizeilichen

Ermittlern seit Jahren bekannt. Wir können immer wieder nur davor warnen, seine

persönlichen Daten, Geld, oder eben Intimvideos an Menschen zu verschicken, die

man nicht kennt und nicht weiß, ob man ihnen vertrauen kann. Auch wenn angeblich

herzzerreißende Geschichten dahinterstecken, die große Liebe oder der Traumjob

versprochen wird: Bitte bleiben Sie misstrauisch oder zumindest vorsichtig! Die

Experten des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) informieren auf

ihren Internetseiten ausführlich über dieses Thema und die verschiedenen Maschen

der Betrüger – und geben Tipps, wie man sich schützen kann:

https://s.rlp.de/TjPh0 |cri

Einbrecher klauen Motorradhelme

Kaiserslautern (ots) – Böse Überraschung für die Mitarbeiter eines

Fachgeschäftes in der Reichswaldstraße am Donnerstagmorgen: Einbrecher haben

über Nacht ein Schaufenster zerstört und sich aus der Auslage bedient.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die unbekannten Täter mit einem Pflasterstein

die Schaufensterscheibe eingeschlagen und sich drei der ausgestellten

Motorradhelme gegriffen haben. Der Schaden wird auf insgesamt mehrere tausend

Euro geschätzt.

Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620

mit der Kripo in der Verbindung zu setzen. |cri

Taschendiebe in der Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots) – In der Fußgängerzone ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am

Donnerstag Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 11 Uhr stellte die Frau fest,

dass ihr jemand unbemerkt in die Handtasche gegriffen und die Geldbörse

herausgezogen hatte – obwohl sie die Tasche über der Schulter trug.

Wann und wo genau die Diebe zugegriffen hatten, konnte die 63-Jährige nicht

sagen. Sie war sich aber sicher, dass der Geldbeutel gegen 10 Uhr noch in der

Tasche war.

Zusammen mit dem Portemonnaie erbeuteten die Diebe mehrere hundert Euro Bargeld,

den Personalausweis, Reisepass, EC-Karte, Führerschein sowie mehrere

Kundenkarten.

Unser Tipp: Schützen Sie sich vor Taschendieben, indem Sie Ihre Tasche möglichst

nah am Körper tragen, alle Fächer verschließen und die Verschlüsse möglichst zur

Körperseite hin tragen – um Tätern den Zugriff so schwer wie möglich zu machen.

Außerdem ist es ratsam, nur so viel Bargeld wie nötig mit sich herumzutragen.

Hilfreich kann ebenfalls sein, Geld und Papiere nicht zusammen im Geldbeutel zu

deponieren, sondern in verschiedenen Mäppchen zu verstauen. |cri

Mit Schlüsselbund zugeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Einem 37-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zum

Freitag in der Pirmasenser Straße einen 23-Jährigen verletzt zu haben.

Vermutlich mit einem Schlüsselbund schlug der Verdächtige auf sein Opfer ein und

verletzte es leicht an einem Arm. Der 37-Jährige wurde im Rahmen der Fahndung

von einer Polizeistreife in der Richard-Wagner-Straße festgestellt. Das

mutmaßliche Tatwerkzeug hatte der Mann einstecken. Die Hintergründe der Tat sind

aktuell nicht geklärt. Gegen den 37-Jährigen wird wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung ermittelt. |erf

Feuer im Motorraum

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Parkplatze eines Baumarktes am Opelkreisel stand

am Donnerstagabend der Motorraum eines Autos in Flammen. Zunächst war nur ein

wenig Qualm aus dem Motorraum aufgestiegen. Der Fahrzeughalter alarmierte die

Feuerwehr. Noch bevor die Wehrleute eintrafen, stand der Motorraum dann in

Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der vermutlich aufgrund eines

technischen Defekts entstand. Die Schadenshöhe steht aktuell nicht fest.

Personen wurden nicht verletzt. |erf

40-Jähriger handelt sich mehrere Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Tag ist ein Mann

aus dem Stadtgebiet am Donnerstagnachmittag negativ aufgefallen. Nachdem er

zuletzt am Mittwoch für mehrere Polizeieinsätze gesorgt hatte, verschaffte sich

der 40-Jährige am Donnerstag erneut Zutritt zum Anwesen seiner Mutter – trotz

eines aktuellen Hausverbots sowie noch gültigen Platzverweises.

Wie schon am Tag zuvor, kam er auch diesmal der Aufforderung, das Anwesen zu

verlassen, nicht nach. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, fing der Mann

an, unkontrolliert um sich zu schlagen, und leistete auch bei seiner Fesselung

weiterhin massiven Widerstand. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde; anschließend kam er in eine Zelle, wo er auch bis zum

nächsten Morgen blieb.

Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten ihren Dienst

aber fortsetzen. Auf den 40-Jährigen kommen nun weitere Strafanzeigen wegen

Hausfriedensbruchs, Widerstand und Körperverletzung zu. |cri

Diebstahl: Auf leisen Sohlen?

Kaiserslautern (ots) – Ein mutmaßlicher Ladendieb probierte am Mittwoch in einem

Einkaufszentrum in der Merkurstraße Schuhe an. Weil ihm das Paar offensichtlich

so gut gefiel, behielt er die Schuhe gleich an. Seine alten Schlappen packte er

in den Schuhkarton und stellte diesen ins Verkaufsregal zurück. Mit den neuen

Schuhen verließ der Mann das Geschäft, ohne jedoch den Kaufpreis für die Treter

zu bezahlen. Sein Plan ging nicht auf: Ein Zeuge hielt den 28-Jährigen fest und

verständigte die Polizei. Der Verdächtige war den Beamten nicht unbekannt. Er

wurde erkennungsdienstlich behandelt. Der Mann blickt nun einem Strafverfahren

entgegen. |erf

37-Jährige randaliert und leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Weil sie in einer Gaststätte randalierte und das Lokal

nicht verlassen wollte, hat eine Frau aus dem Landkreis Kusel am späten

Donnerstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Gastwirt hatte gegen 23.30

Uhr die Streife verständigt, nachdem die 47-Jährige aggressiv geworden war und

trotz Aufforderung nicht gehen wollte.

Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich die alkoholisierte Frau alles

andere als kooperativ. Schon bei der Feststellung ihrer Personalien trat und

spuckte sie nach den Einsatzkräften. Und als sie in Gewahrsam genommen und zum

Polizeitransportfahrzeug gebracht wurde, widersetzte sie sich mit Fußtritten.

Erst nach Einsatz des Distanz-Elektro-Impulsgerätes (DEIG) gelang es den

Polizisten, die 37-Jährige ins Fahrzeug zu setzen und zur Dienststelle zu

bringen.

Nachdem ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit der Frau geprüft hatte, wurde sie in

einer Zelle untergebracht, wo sie bis zum Freitagmorgen ihren Rausch ausschlafen

durfte. Auf die 37-Jährige kommt ein Strafverfahren wegen Widerstands und

Körperverletzung zu. |cri