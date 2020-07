Verkehrsunfall

Bebra, Eisenacher Straße, 15.07.2020, 17:05 Uhr Eine 34- jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra und eine 73 -jährige Fahrzeugführerin aus Ronshausen befuhren in Bebra-Weiterode die Eisenacher Straße in Richtung Ronshausen. Die Fahrerin aus Bebra mußte wegen Gegenverkehr ihr Fahrzeug abbremsen, die Fahrzeugführerin aus Ronshausen bemerkte dies zu spät und fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Die Fahrzeugführerin aus Bebra wurde bei dem Unfall leicht verletzt, und in das Krankenhaus nach Rotenburg verbracht. Sachschaden gesamt 14500,- Euro.

Strafanzeigen

Bebra, Neue Straße, 17.07.2020, 02:05 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein 41-jähriger Fahrer aus Bebra festgestellt, der beim Führens seines Pkw unter Drogeneinfluß stand. Weiterhin wurde bei dem Fahrer sonstige Drogen aufgefunden und sichergestellt, eine Strafanzeige wird eingeleitet.

Räderdiebstahl in Mittelkalbach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag demontierten unbekannte Täter in Mittelkalbach alle vier Räder eines 5er BMW Kombi. Dieser war auf einem frei zugänglichen Betriebsgelände in der Straße Forsthaus abgestellt. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 1000 EUR. Mindestens gleichhoch ist der Schaden an dem Fahrzeug, der durch das unsachgemäße Hochbocken des Wagens verursacht wurde. Hinweise erbittet die Polizei in Neuhof unter Tel.: 06655 / 96880

Verkehrsunfall beim Einfädeln

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (15.07.) gegen 11:25 Uhr, befuhr eine 68-jährige Frau aus Burghaun mit ihrem Opel Corsa und ein 21-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Skoda Fabia die Dippelstraße in westlicher Richtung. Die Burghaunerin befuhr die linke, der Mann aus Bad Hersfeld die rechte von zwei Fahrspuren. Als die linke Fahrspur endete wollte die 68-jährige Frau auf die rechte Spur wechseln und übersah dabei den Skoda Fabia. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Mit Kinderroller gegen Pkw gefahren

Lauterbach – Am Mittwoch (15. Juli), gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem schwarzen Hyundai i10 den Eichbergweg in Richtung der Straße „In der Muhrsbach“. An der Kreuzung Eichbergweg / „In der Muhrbach“ musste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um einem kreuzenden Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren. Ein nachfolgender 7-jähriger Junge, welcher sich mit seinem Kinderroller hinter dem Wagen der 18-Jährigen auf der Fahrbahn befand, erkannte dies zu spät und fuhr gegen das Autoheck. Bei dem Unfall verletzte sich der 7-jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand leichter Sachschaden.

Poller beschädigt

Romrod – Am Dienstag (14.07.) bis 11:35 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen der 14 vor dem Kircheneingang angebrachten Poller in der Alsfelder Str. / Schulstraße. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 100 EUR zu kümmern.

Es konnte ein Fahrzeugteil vor dem Poller aufgefunden werden, welches zu einem Mercedes Sprinter, Typ 910, Baujahr ab 06/2018, gehören könnte. Zudem befand sich grünlicher Fahrabrieb an dem beschädigten Pfostenteil.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Auto aufgebrochen

Schlitz – Den Kofferraum eines schwarzen Renault Kombi brachen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (15.07.) auf und stahlen eine Bluetooth-Box im Wert von 300 Euro. Das Fahrzeug parkte auf einem Hotelparkplatz in der Straße „An der Vorderburg“. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de