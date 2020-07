Rollstuhlfahrerin bestohlen – Dreister Dieb trug rote Jacke und rote Hose

Gießen (ots) – Sehr dreist war ein Unbekannter am Donnerstag 16.07.2020 gegen 17.45 Uhr, am Gießener Marktplatz. Der Mann hatte eine 61-Jährige die mit ihrem Rollstuhl auf dem Weg zu einer Apotheke war, angesprochen und ihr angeboten sie bis dorthin zu schieben. Offenbar nutzte er das Vertrauen aus und entwendete die Handtasche der Frau. Darin befand sich Bargeld und ein Handy.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte soll etwa 70 Jahre alt und eine rote Jacke und eine rote Hose getragen sowie einen roten Rucksack mitgeführt haben. Er soll grau melierte Haare haben und schlank sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Fahrradcodieraktion und Tipps zur Sicherheit im Urlaub

(ots) – Nach Corona bedingter Pause fand wieder eine Fahrradcodieraktion bei der Polizeistation Gießen Nord statt. Alle Interessenten hatten sich im Vorfeld für die Aktion angemeldet. Die freien Termine waren nach kurzer Zeit vergeben. Unter Beachtung der aktuellen Corona-Auflagen konnten durch Polizeioberkommissar Löhr wieder viele Drahtesel codiert und somit für Diebe unattraktiv gemacht werden. Der Trend zum E-Bike ist ungebrochen. Bei den meisten der codierten Räder handelte es sich um E-Bikes.

Angesichts des hohen Wertes dieser Räder sollten diese auch richtig gesichert werden. Dazu gab die Kriminalpolizeiliche Beraterin des Landkreises Gießen, Claudia Zanke, während der Codieraktion wertvolle Tipps zum richtigen Anschließen des Fahrrades:

Stabile Fahrradschlösser nutzen (Falt-, Bügel- oder Kettenschlösser).

Fahrradschloss möglichst weit vom Boden entfernt anbringen, damit Diebe den Bolzenschneider nicht auf dem Boden absetzen können.

Immer an einem festen Gegenstand anschließen, nicht nur abschließen, bei hochwertigen Fahrrädern mehrere Schlösser einsetzen. Bei E-Bikes am besten den Akku mitnehmen.

Viele der Radfahrer planen auch ihren Urlaub mit dem Rad. Damit dieser erholsam verläuft und die Urlaubsstimmung nicht getrübt wird, gab die Beraterin neben dem Codieren noch Informationen zur Sicherheit im Urlaub. Denn bei umsichtigem Verhalten haben es Diebe und Betrüger äußerst schwer Beute zu machen.

Viele Urlauber sorgen sich vor der Reise vor allem um die Sicherung ihrer vier Wände. Umfangreichere Sicherungsmaßnahmen lassen sich kurzfristig kaum realisieren. Zeichen längerer Abwesenheit können aber vermieden werden, wenn die Wohnung ständig bewohnt erscheint.

Tipps der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle:

Vermeiden Sie ständig heruntergelassene Rollläden.

Vermeiden Sie überfüllte Briefkasten.

Informieren Sie Ihre Nachbarn, dass Sie verreisen und hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer für den für den Fall der Fälle.

Schließen Sie Türen zweifach ab. Verschließen Sie Fenster und lassen Sie diese auf keinen Fall gekippt.

Schließen Sie Leitern und Gartenmöbel, die sich als Aufstiegshilfe eignen, weg oder ketten Sie diese an.

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de. Das Bild zeigt Polizeioberkommissar Thomas Löhr mit einer Fahrradbesitzerin bei einer Codieraktion in Gießen.

Staufenberg: Gartengeräte weg

In der Straße An der Bleiche in Daubringen haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend und freitagfrüh einen Schuppen aufgebrochen. Die Diebe hatten eine Scheibe einer Tür eingeschlagen und aus dem Raum Gartengeräte und eine Kreissäge entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Fahrrad entwendet

In der Marburger Straße haben Unbekannte Ende letzter Woche (Nacht zum Samstag, 10.7.20) ein Fahrrad entwendet. Die Diebe hatten offenbar das Schloss geknackt und das Rad dann weggeschoben. Das Rad stand in der “Tatzeit” in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Offenbar gelangten die Diebe unbemerkt in das Haus.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Wilsonstraße

Am Donnerstag, gegen 21.10 Uhr, kam es in der Wilsonstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Die 39-Jährige und der 45-Jährige erstatten Strafanzeige wegen Körperverletzung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Hungen: Unfallflucht in der Gemarkung Röthges

Am Samstag (11.Juli) gegen 17.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Traktorfahrer eine am Waldrand, oberhalb des Hof Güldenberg, stehende Aussichtsbank. Die Bank wurde aus der Betonverankerung gerissen und zerstört. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro.

Bei dem Traktor soll es sich um einen Deutz Fahr Agroton 150 mit einem blauen Holzrückeanhänger handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Hyundai beschädigt

Entweder in der Johannesbader Straße (Höhe 5) oder in der Heinrich-Will-Straße (Höhe 23) beschädigte ein Unbekannter zwischen Mittwoch (15.Juli) 07.45 Uhr und Donnerstag (16.Juli) gegen 08.00 Uhr vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten Hyundai. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Donnerstagabend (16.Juli) gegen 18.25 Uhr kam es in der Marburger Straße zu einem Auffahrunfall.

Ein 44-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem VW und ein 24-jähriger Mann aus Limburg in einem Daewoo befuhren hintereinander die Marburger Straße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung Wiesecker Weg bremste der 44-Jährige an einer Ampel ab.

Diesen Bremsvorgang bemerkte der Limburger offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Auffahrunfall

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (16.Juli) gegen 11.00 Uhr auf der Landstraße 3481.

Ein 55-jähriger Mann aus Laubach fuhr mit einem Volvo von Lich in Richtung Nieder-Bessingen.

Beim Passieren der Einmündung zur B457 bremste der Laubacher aufgrund einer verengten Fahrbahn ab. Dies bemerkte eine 37-jährige Frau aus Reiskirchen offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Unfall beim Ausparken

Am Donnerstag (16. Juli) gegen 11.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße “Am Wall” zu einem Unfall. Eine 38-jährige Frau aus Reiskirchen und eine 49-jährige Frau aus Hungen parkten jeweils rechts bzw. links von einem weiteren PKW. Als beide fast gleichzeitig rückwärts ausparkten, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfallflucht in der Friedrichstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag (16.Juli) gegen 16.40 Uhr einen in der Friedrichstraße geparkten grauen Nissan. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Hauswand und Baum beschädigt

Am Donnerstag (16.Juli) gegen 13.45 Uhr befuhr ein unbekannter LKW den Schützenweg. Beim Abbiegen in die Kaiserstraße streifte er eine Hauswand. Anschließend fuhr der Unbekannte rückwärts in Richtung Bahnhofstraße, um wieder nach links in die Schützenstraße abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang beschädigte der Unbekannte einen am linken Fahrbahnrand gepflanzten Baum.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort.

Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um offenbar um einen Tieflader, beladen mit einem gelben Kettenbagger. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/6006-3755.

Gießen: Parkrempler

Am Freitag (17.Juli) gegen 00.25 Uhr beschädigte ein 34-jähriger Mann aus Gießen beim Einparken einen im Asterweg geparkten Mercedes am hinteren, linken Kotflügel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

