Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Blitzermeldung: Bitte beachten Sie die Tempolimits; das kann Leben retten!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 30. Kalenderwoche 2020

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an zwei Wildgefahrenstrecken. Im letzten Jahr passierten auf den Straßen unserer Region 1.259 Wildunfälle. Kam es in 99 Prozent der Zusammenstöße „nur“ zu Sachschaden an den Fahrzeugen, so wurden doch 13 Personen verletzt; vier von ihnen kamen sogar zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Auch die Wildtiere erlitten Verletzungen oder starben. Von Montag bis Donnerstag steht zudem der Geschwindigkeitsmessanhänger auf der Autobahn 66 im Bereich von Bad Soden-Salmünster.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: