Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Steinewerfer bei Vellmar an B7 – Autofahrerin unverletzt – Polizei sucht Zeugen

Vellmar/B7 (ots) – Am Mittwochabend 15.07.2020 gegen 18:15 Uhr warfen Unbekannte vermutlich Steine von der B7-Brücke in Höhe der Abfahrt Vellmar-Mitte auf ein fahrendes Auto. Ein von den Gegenständen getroffener Pkw wurde leicht beschädigt. Nach Schilderung der 47-jährigen Pkw-Fahrerin aus Hofgeismar sei diese gegen 18:15 Uhr in Richtung Hofgeismar unterwegs gewesen, als plötzlich und mit einem lauten Aufprallgeräusch ein bislang unbekannter Gegenstand auf die Windschutzscheibe ihres Pkw auftraf. Die Windschutzscheibe hielt dem Aufprall glücklicherweise stand, sodass die 47-Jährige unverletzt blieb.

Die Hofgeismarerin konnte noch im Rückspiegel eine “Person mit normaler Statur und Größe” erkennen, die sich zur Fuß in Richtung Vellmar entfernte. Diese soll “keine grelle Kleidung” getragen haben. Aufgrund der Gesamtumstände ist nicht auszuschließen, dass diese unbekannte Person möglicherweise Steine auf die Fahrbahn der B7 geworfen hatte.

Wie die den Sachverhalt aufnehmenden Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, konnte auf der Windschutzscheibe am Pkw der Geschädigten ein kleiner Riss in Höhe der Beifahrerseite festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen steinähnlichen Gegenstand verursacht worden.

Die Ermittlungen wegen Verdacht des “Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr” haben die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Sieben Bahnschilder gestohlen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Niedervellmar/Ihringshausen (ots) – Bislang unbekannte Täter haben an den Bahnhöfen Ihringshausen und Nierdervellmar Bahnsteigschilder gestohlen. Die Diebe schraubten insgesamt 7 der gelben Hinweisschilder ab und nahmen diese mit.

Die Schilder dienen der Sicherheit von Reisenden, die sich im Bereich von Bahnanlagen aufhalten, sie sind somit sicherheitsrelevant. Der genaue Zeitpunkt des Diebstahls ist nicht bekannt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben bei einer routinemäßigen Kontrolle der Bahnhöfe das Fehlen der Beschilderung bemerkt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de erbeten.

Brand von Scheune, Carport und Auto – Bewohner unverletzt

Reinhardshagen (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 16.07.2020 kam es gegen 05:00 Uhr in der Oberen Weserstraße in Reinhardshagener Ortsteil Veckerhagen zu einem Brand mit hohem Sachschaden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den umfangreichen Brand an Scheune, Carport und einem Auto schnell und erfolgreich bekämpfen.

Wie die ersten Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten ergaben, war das Feuer wohl in einem Carport, möglicherweise von einem dort abgestellten Auto ausgebrochen. Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung war der Pkw, das Carport und eine angrenzende Scheune stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Wohnhaus soll ebenfalls leicht beschädigt worden sein. Der Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen. Die genaue Brandursache bzw. Brandquelle ist noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Weißer Kastenwagen flüchtet nach Unfall – Polizei sucht Zeugen in Vellmar

Vellmar (ots) Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln derzeit im Fall einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen in Vellmar-Frommershausen ereignete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein weißer Kastenwagen gegen einen geparkten Hyundai gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Verursacher geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall in der Straße “Am Sonnenhang”, nahe dem Plantagenweg, am Mittwochmorgen in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr ereignet. Die Besitzerin des schwarzen Hyundai I 10 alarmierte die Polizei, nachdem sie die erheblichen Beschädigungen an der linken Seite und dem Kofferraum ihres geparkten Pkw festgestellt hatte. Durch den Zusammenstoß war sogar die Heckscheibe des Kleinwagens zerbrochen. Die Polizisten konnten bei der Unfallaufnahme einen Zeugen ermitteln, der in der relevanten Zeit ein lautes Krachen gehört hatte und anschließend beobachtete, dass ein weißer Kastenwagen von der Unfallstelle davonfuhr. Es soll sich um einen älteren Sprinter oder Crafter gehandelt haben, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter

Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

