Lebensgefährlicher Arbeitsunfall – Sortiermaschine stürzt auf 52-Jährigen

Kassel (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Mitarbeiter einer Firma für Industriebedarf am gestrigen Abend bei einem Arbeitsunfall in der Konrad-Zuse-Straße im Kasseler Industriegebiet Waldau.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war der 52-jährige Melsunger gegen 23:45 Uhr mit Instandhaltungsarbeiten unter einer Sortiermaschine beschäftigt, als diese sich aus bislang noch ungeklärten Gründen löste und den Arbeiter unter sich begrub.

Nur unter großen Bemühungen sowie dem Einsatz von schwerem Gerät gelang es den Arbeitskollegen sowie Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, den Verunfallten zu bergen, der nach notärztlicher Erstversorgung mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht wurde. Die Polizei sowie das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nächtlicher Apothekeneinbruch in der Innenstadt – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag den 17.07.2020 in eine Apotheke in der Kasseler Innenstadt eingebrochen und haben Wechselgeld aus einer Kasse erbeutet. Medikamente oder andere Artikel entwendeten sie nach ersten Ermittlungen nicht. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Täter einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Die Ermittler der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in der Opernstraße, Ecke “Neue Fahrt”, zwischen Donnerstagabend, 18:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 08:00 Uhr. Die bislang unbekannten Täter hatten die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und sich so Zutritt zur Apotheke verschafft. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Auch die Kasse gingen sie brachial an, indem sie sie aus der Verankerung rissen und anschließend gewaltsam öffneten. Vermutlich durch die aufgebrochene Eingangstür flüchteten die Täter letztlich wieder nach draußen.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Nächtliche Tempo-Kontrolle auf Ihringshäuser Straße – Mercedes mit 124 km/h gemessen

Kassel-Wesertor (ots) – Beamte des Polizeireviers Nord haben in der Nacht zum heutigen Freitag Tempo-Kontrollen auf der Ihringshäuser Straße in Kassel durchgeführt. Gegen Mitternacht nahmen die Polizisten in Höhe der Kaulbachstraße für rund zwei Stunden den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen ins Visier. Zwar herrschte um diese Zeit nur schwaches Verkehrsaufkommen, die festgestellten Temposünder waren jedoch erheblich zu schnell unterwegs.

Neben zwei Autofahrern, die mit 74 und 94 km/h bei erlaubten 50 gemessen wurden, stach ein dritter Wagen besonders heraus. Ein 25-Jähriger aus Kassel, der erst seit einem Jahr seinen Führerschein besitzt, war um 0:22 Uhr mit einem Mercedes GLE stadtauswärts mit 124 km/h unterwegs und anschließend kontrolliert worden.

Dem Fahranfänger drohen nun nicht nur 680 Euro Geldbuße, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot, sondern auch ein Aufbauseminar sowie die Verlängerung der Probezeit.

Passat verursacht drei Unfallfluchten in einer Nacht – Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Bettenhausen (ots) – Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei: Ein grauer VW Passat hatte in der Nacht vom 04.07. auf den 05.07.2020 drei Unfallfluchten im Kasseler Stadtteil Bettenhausen mit einem Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenhinweisen konnte das Fahrzeug mit dem Kennzeichen KS-DA 309 als Verursacher aller drei Unfälle ermittelt werden, allerdings fehlt von dem Fahrzeughalter bislang jede Spur.

Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz mehr besteht. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe erhoffen sich mit der Veröffentlichung, Hinweise auf den derzeitigen Fahrzeugbesitzer sowie den Verbleib des Autos zu erhalten.

Der erste Unfall ereignete sich in der Nacht gegen 23:35 Uhr in der Leipziger Straße. Wie ein 38-jähriger Mann aus Kassel den aufnehmenden Polizisten schilderte, war der graue VW Passat auf der Spur links neben seinem Hyundai unterwegs gewesen und ihm bereits aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr. Der Hyundaifahrer versuchte bereits möglichst weit rechts zu fahren, in Höhe des Platzes der Deutschen Einheit kam es dann allerdings zum seitlichen Zusammenstoß. Danach habe der Mann am Steuer des VW noch entschuldigend die Hand gehoben, bevor er davonfuhr. Der Fahrer soll 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, dunkle lockige Haare und ein südeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. An dem Hyundai entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

In der gleichen Nacht kam es zu den beiden weiteren Unfällen in der Agathofstraße, nahe der Ringhofstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war derselbe VW Passat gegen 02:15 Uhr aus noch unbekannten Gründen gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos, einen Hyundai und einen Audi, gekracht. Durch Geräusche auf die Kollision aufmerksam gewordene Anwohner konnten noch beobachten, wie der VW in Richtung Leipziger Straße flüchtete. Trotz einer sofort nach Bekanntwerden der Unfälle eingeleiteten Fahndung durch die Polizei fehlte von dem Verursacher bereits jede Spur. Während die aufnehmenden Polizisten den Schaden an dem Hyundai auf rund 7.000 Euro beziffern, schlagen die Beschädigungen an dem Audi mit 1.500 Euro zu Buche.

Da der eingetragene Halter des VW Passat mit dem Kennzeichen KS-DA 309 unbekannt verzogen ist und die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden des Pkw führen konnten, suchen die Beamten der Unfallfluchtgruppe Zeugen, die entsprechende Hinweise hierzu geben können.

Hinweise werden unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen