SWFV: „Muster-Hygienekonzept“ – Anschreiben an die Vereine

Edenkoben – Der Südwestdeutsche Fußballverband ist sehr froh darüber, dass der reguläre Trainings- und Spielbetrieb nach einer schwierigen Zeit so langsam wieder beginnen kann. “Die Lockerungen, die das Ministerium des Landes Rheinland-Pfalz in dieser Woche beschlossen hat, sind nicht zuletzt unser aller Verdienst. Dass wir alle uns über Monate hinweg an Abstandsregeln gehalten haben, zu Hause geblieben sind und auf unser liebstes Hobby, den Fußball, verzichtet haben, macht den Schritt zurück Richtung Normalität nun möglich.“, so der SWFV.

„Damit wir aber weiterhin Fußball spielen dürfen, gilt es nun mehr denn je, Hygieneregeln zu befolgen und gemeinsam darauf zu achten, dass keine zweite Corona-Welle entsteht. Nach Rücksprache mit dem Innenministerium haben wir daher das beigefügte Hygienekonzept erarbeitet und appellieren nun an alle Vereine, deren Mitglieder und Fans, dieses auch im Alltag zu beachten und umzusetzen. Zudem haben wir noch weitere Hilfestellungen auf unserer Homepage bereitgestellt. Dort sind zum Beispiel Plakate zum downloaden und ausdrucken und eine FAQ-Liste zu finden (www.swfv.de/Spielbetrieb/Corona-Info).“

Die Auslegung zu der Frage, was die Aussage “Das gemeinsame sportliche Training und der Wettkampf sind in festen Kleingruppen von insgesamt bis zu 30 Personen zulässig; dies gilt auch für den Kontaktsport“ in der Praxis bedeutet, möchten wir Ihnen in diesem Schreiben bereits mitteilen: Die außerhalb des Spielfeldes anwesenden Funktionäre, Teamoffizielle, Trainer, Physiotherapeuten u.a. werden nicht in der festen Kleingruppe von bis zu 30 Personen erfasst. Auch der Schiedsrichter und seine Assistenten zählen nicht dazu; sie sind keine Teilnehmer an der Kontaktsportart Fußball im Sinne der Verordnung.

Alle weiteren Informationen und Materialien gibt es unter www.swfv.de. Der SWFV wünscht allen Vereinen eine reibungslose Saisonvorbereitung und einen guten Start in die neue Spielzeit.