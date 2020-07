Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahrt mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 17.07.2020 gegen 09:55 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Laustergasse in Neustadt eine Frau auf, welche auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte der Verdacht bestätigt werden, dass die 19-jährige Frau aus Neustadt keinen Versicherungsschutz für ihren E-Scooter besitzt. Nach eigenen Angaben hatte die Fahrerin das Elektrokleinstfahrzeug erst am vorherigen Tag erworben. Der E-Scooter wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt und eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde erfasst.

Meckenheim: Unfall mit Leichtverletzten

Meckenheim (ots) – Am Donnerstag, 16.07., um 13.45 Uhr befuhr der 22-jährige Fahrer eines Motorrades die Rödersheimer Straße in Meckenheim in Richtung Kreuzung mit der Hauptstraße, auf der eine 67-jährige Pkw-Fahrerin in Richtung Hochdorf unterwegs war. Wegen Ablenkung missachtete der Motorradfahrer das Stoppschild und die Vorfahrt der Pkw-Fahrerin, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei stürzte der 22-jährige, blieb aber unverletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 15.000 Euro, wobei das Motorrad nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Freinsheim: Betrugsmasche mit angeblichem Lottogewinn

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 13.07.2020 bis 16.07.2020 wurde eine 58-Jährige Opfer einer Betrugsmasche. Eine Betrügerin kontaktierte die Frau und teilte ihr telefonisch mit, dass sie im Lotto gewonnen habe und ihr nun ein Preisgeld von 49900 Euro zustünde. Für die Übermittlung des Geldes sollte sie jedoch 900 Euro in Form von Steam-Guthabenkarten bezahlen. Da sie tatsächlich Anfang des Jahres an einer Lotto-Auslosung teilgenommen hatte, glaubte sie der Anruferin, kaufte daraufhin die geforderten Guthabenkarten und übermittelte den Betrügern die aufgedruckten Codes. Dadurch entstand ihr ein Vermögensschaden von 900 Euro. Am Tag darauf hatte sich ein angeblicher Mitarbeiter einer Lottogesellschaft gemeldet und angegeben, dass seiner Kollegin am Vortag ein Zahlendreher unterlaufen sei und die 58-Jährige eigentlich 94900 Euro gewonnen hätte. Um den Transport des Geldes zu versichern und das Geld in sicheren Koffern zu transportieren, solle sie noch einen Gesamtbetrag von über 5000 Euro überweisen. Nur einer aufmerksamen Mitarbeiterin ihrer Bank ist es zu verdanken, dass die Überweisung rückgängig gemacht werden konnte und ihr kein weiterer Schaden entstanden ist. Die Polizei rät in solchen Fällen niemals irgendetwas im Voraus für einen angeblichen Gewinn zu zahlen. Solche Kosten könnten durch die Lottogesellschaft bei einem echten Gewinn problemlos von der Gewinnsumme einbehalten werden. Sollten sie derartige Anrufe erhalten, beenden sie das Gespräch und informieren umgehend die Polizei. Sollten sie ebenfalls Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden sein, wenden sie sich an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Haßloch: Geschädigter bei Unfallflucht gesucht

Haßloch (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch, 15.07., kurz nach 20.00 Uhr, den Fahrer eines dunklen Pkw Audi, der die Schubertstraße in östliche Richtung befuhr und kurz nach der Einmündung Sägmühlweg einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw streifte. Der Zeuge, der sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs merken konnte, sah auch, dass beim geparkten weißen Fahrzeug der linke Außenspiegel abklappte und das Spiegelglas herunterging. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des leichten Zusammenstoßes zu kümmern. Beamte der Polizeiinspektion Haßloch fanden an der Anschrift des Halters des dunklen Audi mit beschädigtem rechten Außenspiegel. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht laufen. Der weiße Pkw, der in der Schubertstraße geparkt war, konnte allerdings nicht mehr aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet den Halter des mutmaßlich mindestens am Außenspiegel beschädigten Fahrzeugs, sich unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.