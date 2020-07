Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 16.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Nägel vor Schuleinfahrt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 13.07.2020 bis 15.07.2020 legten bislang unbekannte Täter, vor der Einfahrt einer Schule in der Eduard Jost Straße in Bad Dürkheim, mehrfach Nägel auf den Boden. Diese waren so angeordnet das sie geeignet waren um Autoreifen zu beschädigen oder auch Sohlen von Schuhen zu durchbohren. Aufgrund der Ferienzeit kam es glücklicherweise bislang zu keinen Verletzungen oder Beschädigungen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kallstadt: Fahrzeug beschädigt

Kallstadt (ots) – Im Zeitraum von 12.07.2020 bis 13.07.2020 wurde die Fahrerseite eines Toyota in der Straße Auf der Hayert in Kallstadt von bislang unbekannten Täter, vermutlich mit einem Stein, zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Ungeklärte Unfallflucht

Ellerstadt (ots) – Am 15.07.2020 wurde ein Mercedes Benz in der Lambsheimer Straße in Ellerstadt von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher touchiert dabei den linken Seitenspiegel des Mercedes Vito und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Lindenberg: Lämmer gestohlen.

Lindenberg (ots) – In der Nacht vom 14.07. auf den 15.07.2020 wurde in der Hauptstraße in Lindenberg ein Lamm aus einem dortigen Gehege gestohlen. Die 47-jährige Geschädigte teilte weiterhin mit, dass auch ca. 50 kg. Futter entwendet und vier Ziegen gemolken wurden. Seit Februar seien bereits insgesamt 10 Lämmer durch unbekannte Täter entwendet worden. Die Eigentümerin der Tiere aus Frankeneck muss bislang einen Schaden von etwa 1500 Euro beklagen. Bei auffälligen Wahrnehmung wird gebeten die Polizeiinspektion Neustadt zu verständigen.