Kreis Bad Dürkheim: Kursangebote der Kreisvolkshochschule im August 2020

Bad Dürkheim – Kindeswohlgefährdung, Kryptowährung, Hauptschulabschluss.

Online-Kurs: Englischvokabeln zu Hause effektiv und sinnvoll lernen

In einem 60-minütigen Online-Kurs wird gezeigt, wie man sinnvoll Englischvokabeln lernen und vertiefen kann. Themen: Welche Vokabeln sollte ich lernen? Welche Lernmethoden gibt es? Apps, Karteikarten, Golden List, Vokabelheft, etc. Welche Lernmethode ist für mich sinnvoll? Wie lang sollte ich pro Tag lernen? Technische Voraussetzung: Privates Skype Konto (kein Skype Business)

Mittwoch 19. August, 17 bis 18 Uhr oder Donnerstag 20. August., 10 bis 11 Uhr, jeweils 6 €

KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2402 oder unter www.kvhs-duew.de

Online-Vortrag: Bitcoin & Kryptowährungen

Erklärung der grundsätzlichen Funktionsweise der digitalen Währung und der Blockchain. Der Vortrag gibt Aufschluss darüber, wofür andere Kryptowährungen genutzt werden und wieso „Bitcoin“ überhaupt existiert. Online-Vortrag auf dem Rechner zuhause, der via Livestream aus der kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim übertragen wird. Über eine Online-Plattform können Fragen zum Thema gestellt. Der Zugang zur Übertragung erfolgt per Link nach der Anmeldung. Eine eigene Registrierung ist nicht erforderlich.

Montag, 31. August, 19 bis 20.30 Uhr statt, 9 €

Hauptschulabschluss

Vorbereitung auf die Prüfung für Nichtschüler/innen zum Erwerb der Qualifikation der Berufsreife (Hauptschulabschlusszeugnis = Sekundarabschluss I). Der Abendunterricht erfolgt dienstags und donnerstags in den Räumen der kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim. Der Gesamtkurs mit 240 Unterrichtsstunden dauert ca. 10 Monate und endet vor den Sommerferien 2021. Der Ferienplan von Rheinland-Pfalz wird eingehalten.

Der Kurs beginnt am 18. August und kostet 240 €

Kindeswohlgefährdung: zum Vorgehen nach § 8a SGB VIII

Fortbildung für pädagogische Fachkräfte und Teams in Kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit Kitas in Rheinland-Pfalz Bildung von Anfang an

Einrichtungen der Jugendhilfe haben den klaren Auftrag, gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung zu erkennen und zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Kindes einzuleiten. Die Fortbildung möchte die geforderte Handlungssicherheit im Umgang mit dieser Thematik vermitteln. Anmeldeschluss: 17. August.

Die Fortbildung findet am Montag, 14. September und Dienstag, 15. September von 9 bis 15.15 Uhr in den Räumen der KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim statt und kostet 60 €.

Anmeldung: 06322/961-2403 oder unter www.kvhs-duew.de

Bildungsfreistellung: Führung in der Kita

Die Fortbildung für Kita-Leitungen und deren Stellvertretung beinhaltet eine Standortbestimmung, Stolpersteine, Arbeitsplatzbeschreibungen, Anforderungsprofil, Mitarbeiterführung und Managementaufgaben. Anhand der Ergebnisse werden Handlungsstrategien und Führungsinstrumenten vermittelt bzw. erweitert. Biographisches Arbeiten und Stressmanagement ist basaler Teil des Seminars. Das Seminar wird prozessorientiert geführt. Der moderierte Austausch unter- und miteinander und die Integration der individuellen Herausforderungen und Fragen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, ebenso der mögliche Aufbau eines Netzwerkes, um die Kraft des Network Thinkings zu nutzen. Das Seminar kann auch privat gebucht werden. Anmeldeschluss: 24. August.

Die Fortbildung findet von Montag, 21. September bis Mittwoch, 23. September von 9 bis 16 Uhr in den Räumen der KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim statt und kostet 300 €.

Anmeldung: 06322/961-2403 oder unter www.kvhs-duew.de

Englisch Einstufungstest

Dem Ermitteln der eigenen Kenntnisse in einem persönlichen Gespräch und einem Multiple Choice Test folgt die Empfehlung für einen passenden Kurs. Die 60-minütigen Termine am Mittwoch, 26. August. werden nach telefonischer Anmeldung vergeben.

